Ne pas déranger et mode Coucher : quelles différences ?

Pour commencer, faisons la distinction entre deux modes assez similaires, mais distincts. D’un côté, nous avons le mode Coucher, qui vous permet de planifier une heure de coucher et d’activer automatiquement tout un tas d’options sur votre smartphone Android (notifications coupées, écran gris, baisse de la luminosité…). De l’autre, le mode Ne pas déranger, plus passe-partout, disponible sur smartphones, tablettes et Chromebook.

Comment activer le mode Ne pas déranger ?

Pour activer le mode Ne pas déranger sur votre appareil Android, certaines étapes sont requises. Pas d’inquiétude cependant, tout cela se fait en quelques secondes :

Accédez à vos Paramètres .

. Dans la barre de recherche, tapez Ne pas déranger , puis sélectionnez l’option.

, puis sélectionnez l’option. Depuis l’écran, vous pouvez personnaliser certains paramètres :

a. Quels contacts peuvent garder leurs notifications de Messages et/ou d’Appels actives.



b. Quelles applications peuvent garder leurs notifications actives.



c. Quelles alarmes et sons multimédias peuvent rester actifs pendant l’activation du mode.

Une fois votre paramétrage complet, depuis l’écran Ne pas déranger, appuyez sur Activer maintenant.

Comment planifier le mode Ne pas déranger ?

Vous préférez définir un planning d’activation du mode Ne pas déranger ? On a une bonne nouvelle, Android a tout prévu. Il est en effet possible de définir un programme ainsi qu’une durée d’activation.

Depuis l’écran Ne pas déranger .

. Descendez sous le titre Général , puis sélectionnez Programmes .

, puis sélectionnez . Depuis cet écran, appuyez sur Ajouter , puis sélectionnez :

, puis sélectionnez : a. Soit un Événement (défini dans l’Agenda Google).

(défini dans l’Agenda Google).

b. Soit un créneau horaire (ponctuel ou récurrent).



c. Soit quand vous êtes en voiture.

Depuis l’écran Programmes, vous retrouverez tous vos plannings d’activation du mode.

Et voilà, vous êtes fin prêt à utiliser le mode Ne pas déranger, pour retrouver des moments de calme sans alarmes ou sonneries impromptues !