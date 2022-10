Mobile reconditionné : des économies et un impact réduit sur l’environnement

Un smartphone reconditionné est un appareil d’occasion qui va connaître une seconde vie. Une fois arrivé chez le reconditionneur, il va être évalué par des techniciens, mais aussi par des machines pour tester tous ses organes : écrans, batterie, micro, bouton, objectif photo, etc. Le but est de faire un diagnostic et de potentiellement remplacer les pièces usées ou défectueuses. L’appareil sera aussi nettoyé et remis en boîte avec ses accessoires. Au final, vous aurez la douce impression d’acheter un appareil neuf. La planète vous sera aussi reconnaissante. Il ne faut pas oublier qu’en plus des matériaux nécessaires à la fabrication d’un appareil neuf, il faut ajouter le coup du transport, de l’emballage, etc. En optant pour le reconditionné, vous faites un geste limitant le rejet de CO2. Selon certaines études, l’impact d’un smartphone reconditionné sur l’environnement serait 10 fois moins important lorsqu’il s’agit d’un produit reconditionné.

Que des avantages…

L’inconvénient c’est que le mobile reconditionné sera légèrement plus cher qu’un mobile d’occasion. Les avantages ? Il y en a plusieurs. Avec un mobile reconditionné, vous êtes sûr d’acheter un appareil qui fonctionne. Impossible de se faire avoir sur LeBonCoin ou eBay avec un smartphone qui ne tient pas la charge ou dont l’écran s’éteint sans raison. En optant pour le reconditionné, vous êtes non seulement sûr d’avoir un appareil testé, mais il disposera aussi d’une garantie. Par exemple le site Hexamobile propose 2 ans de garantie, un délai de rétractation de 14 jours et surtout la certitude d’avoir une batterie neuve sur tous les appareils.

Des appareils de plus en plus récents

Chez eux on peut par exemple trouver un iPhone SE de 2020 à 189,99 € ou un iPhone 11 à 359,99 €. Côté Android, on compte des appareils Samsung, mais aussi des fabricants chinois. L’excellent OnePlus 6 est à 239,99 €. Même les personnes qui aiment changer souvent de smartphone s’intéressent de plus en plus aux appareils reconditionnés. Il faut dire qu’on trouve maintenant en reconditionné des smartphones très récents comme l’iPhone 13 à 819,99 € au lieu de 909 € sur le site d’Apple. Mais il existe d’autres produits reconditionnés si vous souhaitez faire des économies et un geste pour l’environnement. Ordinateur, machine à laver, instrument de musique : on trouve du reconditionné dans tous les secteurs.