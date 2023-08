Mises à jour : un nouveau record pour le prochain Google Pixel 8 ?

Pour marquer le coup, se rapprocher d’Apple et mettre Samsung dans le rétro, Google veut proposer un plus grand suivi de ses appareils dans le temps. Les Pixel 8 et 8 Pro seront les premiers concernés…

C’était un aspect dont tout le monde se fichait il y a encore 3 ans, mais qui est devenu un vrai argument commercial au fil des ans : le suivi des mises à jour de nos chers appareils mobiles. Rappelons que ces mises à jour sont à deux échelles : les mises à niveau du système et les correctifs de sécurité. Dans ce domaine, Apple a toujours fait figure de bon élève. À titre d’exemple l’iPhone XS sorti fin 2018 sous iOS 12 pourra profiter d’iOS 17 très prochainement tandis que l’iPhone 6S de 2015 profite toujours des patchs de sécurité 8 ans après sa commercialisation. Pas mal.

La règle des 3 + 2 ne satisfait plus…

Cette longévité est facilitée par le côté « fermé » des produits à la pomme. Il faut dire que la firme de Cupertino gère ses appareils de A à Z : hardware et software. Chez Android c’est plus compliqué avec des marques différentes, des surcouches à foison et un « turn over » plus régulier. Pourtant, certaines grandes marques comme Samsung ont commencé dès 2021 à promettre 4 ans de mise à jour d’Android et 5 ans pour les correctifs de sécurité. Les chinois OnePlus et Xiaomi veulent aussi suivre cet exemple. Il faut dire qu’on peut difficilement payer plus de 700 € pour un appareil et se rendre compte de son obsolescence au bout de 2 ou 3 ans.

Faire aussi bien qu’Apple ?

Pour faire la nique à Apple et se poser comme la figure de proue de son propre bateau, Google veut aller plus loin. Actuellement, la firme propose 3 et 5 ans de mise à jour, mais elle désire aller plus loin avec les Pixel 8 et 8 Pro. C’est ce que le site 9to5google a dernièrement déclaré sans plus de précision. La mise sur la touche des Pixel 3 en 2022 avait fait grand bruit…

Un suivi à 5 et 8 ans comme Apple ne serait pas inenvisageable. Il faut dire que Google gère déjà le système Android, mais qu’avec ses puces Tensor, la firme chapeaute aussi la partie matérielle. Le géant américain n’a donc plus d’excuses…