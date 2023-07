Mise à jour Netflix : la fin des saccades sur Android TV !

Vous avez une box/télé sous Android TV ou Google TV ? Vous avez alors peut-être des problèmes liés à l’affichage des films et des séries. Il faut savoir que les contenus de la plate-forme sont diffusés à 24 images par seconde ou en fréquence d’image fractionnelles comme le 23,976 fps. Cette dernière est encore fréquemment utilisée et cela peut engendrer des saccades, car cette infime différence de 0,024 image n’est pas anodine sur la longueur. Le film tente de « rattraper » son retard sur le rythme d’origine et cela se traduit par ce « hoquet » très pénible si votre appareil ne sait pas restituer ce « frame rate ».

Netflix adds support for frame rate matching on #GoogleTV & #android TV@Flatpanels noticed, latest Netflix app supports the feature & varies between content. The Witcher was played at 24fps, a documentary entitled Arnold played at 23.976fps#Netflix #UPDATE #FrameRate #exposed pic.twitter.com/FZfDZQmcXF — TiE (@Techinfoeditor) June 30, 2023

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les cinéphiles ça veut dire beaucoup

Cela passe assez inaperçu sur des scènes d’action, mais lorsque vous avez un lent travelling latéral, cela saute aux yeux. Si ce problème est depuis longtemps réglé sur les autres plates-formes, ce n’était pas encore le cas sur certains appareils Android TV (Android 12).

Or depuis la version 10.0.4 de Netflix, l’application intègre l’option « Match content frame rate » qui gère ces deux fréquences en plus des 50 et 60 fps devenues très fréquentes. Ce n’est pas encore la panacée pour les aficionados des plates-formes de streaming puisque Disney+, Amazone Prime Video ou Paramount+ n’ont pas encore intégré cette fonction à leurs applications respectives. Pour Netflix, il suffit de mettre à jour votre application comme d’habitude et c’est tout ! Vérifiez dans les paramètres que vous avez bien cette nouvelle version 10.0.4 pour en avoir le cœur net !