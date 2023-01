Miner des cryptomonnaies avec votre smartphone ? C’est possible !

Le concept du minage mobile est relativement simple : vous utilisez le SoC de votre smartphone pour miner des cryptomonnaies. Cela peut se faire à l’aide d’une application, comme MinerGate, et permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils à des pools de minage de cryptomonnaies.

Qu’est-ce que le minage mobile ?

La première étape de ce processus consiste à installer MinerGate sur votre appareil mobile (iOS et Android sont tous deux pris en charge). De là, vous connecterez votre téléphone avec une adresse de portefeuille fournie par l’application. Cela peut se faire par le biais de n’importe quel pool qui prend en charge la technologie de minage mobile. Une fois connecté, vous êtes prêt à commencer à gagner de la cryptomonnaie ! Vous devrez juste faire preuve de patience en attendant les récompenses des pools miniers, car elles ne sont pas instantanées – cela peut prendre des jours ou des semaines, selon la quantité de ressources que vous avez consacrée à cette tâche.

Comment choisir votre application de minage de cryptomonnaies ?

Avant de vous lancer dans les cryptomonnaies et de commencer à miner, vous devrez choisir une application. Voici quelques conseils pour y parvenir :

Choisissez une cryptomonnaie qui est populaire et stable. En raison de la volatilité des marchés cryptographiques, il est important de trouver une appli qui mine l’une des monnaies les plus stables (comme Ethereum). Un bon moyen de juger quelles monnaies sont susceptibles d’avoir plus de succès est de regarder leur volume sur des exchanges réputés. Vous pouvez également consulter la liste des meilleures cryptomonnaies par capitalisation boursière ou encore suivre le cours du bitcoin en euro quotidien pour vous faire une idée du marché et de ses évolutions.

Vérifiez la réputation du développeur et les avis des clients. La meilleure façon de s’assurer qu’une application ne perturbe pas la batterie de votre téléphone ou l’utilisation des données est de vérifier ses avis sur Google Play et l’App Store d’Apple – ou mieux encore, de lire ce que d’autres personnes en ont dit en ligne avant de télécharger quoi que ce soit vous-même ! Il peut également être intéressant de demander sur des forums comme Reddit si quelqu’un a essayé une application de minage particulière avant de décider si elle est suffisamment digne de confiance pour vous personnellement (n’oubliez pas que tout le monde n’est pas d’accord avec tout ce qui y est posté).

Assurez-vous que toutes les autorisations sont légitimes (et explicables). S’il semble y avoir quelque chose de louche dans certaines permissions demandées lors de l’installation d’un type d’application de minage plutôt qu’un autre, alors réfléchissez à deux fois avant de l’installer, surtout si ces permissions incluent l’accès aux données de localisation ou aux informations financières stockées dans les apps !

Les perspectives du minage mobile

Si vous envisagez de vous lancer dans le minage de cryptomonnaies, ou si vous vous êtes déjà lancé et souhaitez savoir ce que l’avenir réserve à vos investissements, il est important de comprendre où en est le minage mobile aujourd’hui. Il existe de nombreuses options lorsqu’il s’agit de choisir une application de minage de cryptomonnaies, mais toutes ne vous conviendront pas.

Les téléphones mobiles peuvent être utilisés comme un moyen alternatif de miner des jetons de deux manières différentes : soit en utilisant la puissance de traitement du téléphone (CPU), soit la partie « graphique » du SoC (GPU). De nombreuses applications permettent aux utilisateurs d’exécuter les deux simultanément afin qu’ils puissent gagner plus de pièces plus rapidement qu’auparavant. Ce processus fonctionne de la même manière qu’avec tout autre type de dispositif matériel, comme les ordinateurs portables ou de bureau, puisque tous les dispositifs possèdent des composants similaires à l’intérieur desquels les utilisateurs peuvent puiser de l’énergie lorsqu’ils effectuent des tâches telles que celles-ci en ligne sur leur smartphone.