Mieux que Wish et AliExpress ? Temu, voyage au bout de l’achat !

Vous avez fait le tour de Wish ? Pas d’inquiétude, depuis près d’un an, une nouvelle plateforme e-commerce assure la relève : Temu. Ici aussi, on vend des produits à prix cassés, expédiés dans des délais impressionnants depuis la Chine. Mais comme souvent, derrière la promesse d’un shopping à bas coût, la réalité est bien moins dorée.

Ils vont tous aux paradis (fiscaux)

Commençons par les présentations. Fondée en 2022 à Boston, aux États-Unis, l’entreprise (chinoise), est détenue par la société PDD Holdings Inc. qui, elle, est basée à Dublin et enregistrée aux Îles Caïmans. Des endroits sans doute réputés pour leurs panoramas, mais aussi pour leurs politiques fiscales des plus avantageuses. La plateforme se présente comme une place de marché, proposant “des produits abordables et de qualité”. Cela dit, dur d’imaginer un discours commercial reconnaissant la faible qualité des produits vendus à prix coûtant.

Une expérience ludique pour vous faire consommer

Bon, une fois ouverte, que nous propose la plateforme Temu ? On retrouve sur sa version web une interface plutôt soignée, avec tous les codes de la vente en ligne : des promotions qui clignotent, des comptes à rebours incitant à l’achat immédiat, des prix barrés dans tous les sens, la mention offre à durée limitée sur quasiment tous les produits… On l’aura compris, ici, le but c’est de vous inciter à l’achat.

Tout cela, c’est pour l’aspect navigateur. Une fois sur l’application mobile de Temu, on entre dans un autre univers : celui de la gamification (ou ludification pour les francophiles) à l’extrême. L’expérience est proche d’un casino : des roues à tourner, des pop up clignotantes venant récompenser chaque action d’un petit boost de sérotonine, des chèques cadeaux à gogo… L’entreprise l’a compris, en rendant ludique votre expérience shopping, votre cerveau va vous inciter à consommer. Pour bien comprendre ces rouages, on vous conseille d’ailleurs de regarder cette vidéo par Basti UI, expert en interfaces utilisateur.

Temu aime vos données

C’est donc clair, Temu ambitionne de devenir le nouveau temple de la consommation rapide, après Wish et Ali Express. Même modèle d’affaire : des produits de qualité discutable et à prix bas, entreposés en Chine et expédiés à travers le monde dans des délais courts. Et histoire de ressembler à fond à ses prédécesseurs, Temu se délecte de vos données.

Cela se constate dès les premiers pas sur l’application ou la version web. Si vous pouvez naviguer en tant que simple visiteur, au moindre clic sur l’interface, la boutique disparaît pour ne proposer plus qu’une fenêtre de connexion. Impossible alors à l’utilisateur de revenir en arrière, Temu vous redirigera constamment vers l’écran d’inscription. Parce que oui, votre connexion et toutes les données personnelles qui vont avec sont au cœur de la stratégie de la plateforme.

Une fois inscrit, votre adresse mail sera alors surchargée d’actualités et publicités en tout genre ainsi que, logiquement, une ribambelle de codes promotions. Pensez donc à utiliser une adresse mail secondaire, afin de limiter l’afflux constant d’informations dans votre messagerie.

Fait intéressant : alors que Temu s’arroge une part de marché dans l’Hexagone, son concurrent Wish est de retour. Après une année de bannissement des stores et d’inaccessibilité de son site web, la plateforme vient en effet de récupérer la possibilité d’opérer en France.