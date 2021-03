Microsoft prêt à lâcher 10 milliards de dollars pour racheter Discord

Discord : un rachat imminent par Microsoft ?

D’après les dernières informations révélées par le site Venturebeat, Discord, l’application gratuite de voix sur IP et de messagerie instantanée qui compte plus de 140 millions d’utilisateurs actifs par mois serait en pourparlers avec Microsoft pour un éventuel rachat.

La société américaine basée à San Francisco et qui a vu le jour en 2015 rencontre un succès retentissant, notamment depuis le début de l’épidémie de Covid-19 et les mesures d’enfermement qui l’ont accompagnée. Si à la base ses services étaient destinés aux joueurs du monde entier, l’entreprise s’est diversifiée ces derniers mois et son application s’est vue utilisée dans d’autres domaines d’activités tels que les cours universitaires et l’organisation d’événements.

Le service de chat évalué à 7 milliards de dollars a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 140 millions de dollars. Après une tentative de rachat ratée de TikTok en 2020, un autre réseau social qui connaît un succès fulgurant, Microsoft pourrait donc cette fois si les négociations aboutissaient, réussir à mettre la main sur Discord.

D’après Matthew Kanterman, analyste chez Bloomberg Intelligence, « L’éventuelle prise de contrôle de Discord par Microsoft prend tout son sens lorsqu’on considère sa stratégie de réforme de son activité du jeu, qui consiste à viser davantage le logiciel et les services ». Il semble intéressant et pertinent de vouloir réunir en une offre unique le service premium de Discord, Nitro, et le service Game Pass de Microsoft Xbox. Histoire de pousser les recrutements au-delà des 18 millions d’abonnés actuels. »

Une offre de 10 milliards de dollars

Microsoft continue dans la même lignée sa stratégie commerciale. En effet, après le rachat en septembre 2020 de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, l’entreprise de Redmond voit une excellente opportunité de croissance par l’acquisition de Discord. Pour cela, il serait prêt à mettre sur la table 10 milliards de dollars.

Cela confirme une nouvelle fois la volonté du géant du géant américain de continuer à investir dans son unité de jeux vidéo. Même si d’après Bloomberg, Phil Spencer, l’actuel dirigeant de Xbox Game Studios aurait récemment rencontré Jason Citron et Stan Vishnevskiy, les dirigeants de Discord, aucun accord ne serait pour l’heure conclut entre les deux parties.

Enfin, selon PitchBook Data, Discord serait aussi en discussions ouvertes avec Epic Games Inc. et Amazon Inc. Que ce soit Microsoft ou Discord, aucun des deux n’ont souhaité commenter ces rumeurs. Affaire à suivre donc…

Source : News24