Mi Mix Fold, le smartphone pliable de Xiaomi est officiel

Mix Mix Fold, un Galaxy Z Fold 2 signé Xiaomi ?

Le nouveau smartphone pliable Mi Mix Fold de Xiaomi propose un design très proche de celui du Galaxy Z Fold 2 lancé en 2020 par le constructeur coréen. L’appareil est équipé d’un écran d’une diagonale de 8,01 pouces lorsqu’il est ouvert avec une définition WQHD+ (2480 x 1860 pixels).

Il s’ouvre à la façon d’un livre grâce à un axe vertical et propose aussi le support du HDR10+ et DolbyVision. On retrouve également un écran externe permettant d’utiliser certaines applications même lorsque l’écran pliable est fermé. De type AMOLED, sa diagonale est de 6,52 pouces et affiche une définition de 2520 x 840 pixels, mais aussi un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Une fiche technique très musclée

Outre son écran, le Mi Mix Fold propose une fiche technique très similaire à celle que l’on retrouve par exemple sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Le terminal embarque le même SoC Qualcomm Snapdragon 888. Ce CPU très haut de gamme équipe aussi les autres smartphones haut de gamme comme les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Ultra.

Si son design est fortement inspiré du smartphone pliable de Samsung, le Mi Mix Fold se veut plus innovateur en proposant une pléiade de fonctionnalités absentes du Galaxy Z Fold 2. On peut par exemple citer la puce graphique Surge C1. Conçue par Xiaomi, elle a pour but de s’occuper du traitement des images.

A ce sujet, le constructeur chinois explique dans un communiqué : « Mi Mix Fold lance le processeur Surge C1 – une puce de traitement d’image professionnelle développée par Xiaomi. Fruit de deux ans de développement et d’un investissement de R & D de 140 millions RMB (ndlr, plus de 18 millions d’euros), cette puce offre des performances exceptionnellement élevées tout en occupant un processeur et un espace de stockage réduits. Cela lui permet de gérer un algorithme 3A amélioré et des capacités de mise au point en faible luminosité pour une mise au point automatique, une exposition automatique et une balance des blancs automatique plus précises, améliorant considérablement la qualité de l’image. »

La photo à l’honneur

Autre nouveauté de taille introduite par Xiaomi sur son Mi Mix Fold la lentille liquide. Kesaco ? Xiaomi nous explique : « La lentille liquide utilise le principe de la bionique de l’œil humain, formant une structure en forme de lentille avec un fluide transparent enveloppé dans un film, très différent des lentilles optiques traditionnelles. Le rayon de courbure de la surface sphérique peut être modifié avec précision grâce à un moteur de haute précision basé sur la technologie développée par Xiaomi, qui permet un zoom optique 3X, un téléobjectif jusqu’à 30X et une distance de mise au point minimale de 3 cm. Un objectif couvre pratiquement les fonctions de deux objectifs. »

Le terminal embarque un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels (1/1.52″, pixels 2,1 µm après pixel-binning), un ultra grand-angle 13 mégapixels et un macro 8 mégapixels (zoom optique 3x, équivalent 80 mm). Le nouveau Mi Mix Fold compte donc bien se faire une place parmi les meilleurs photophones du marché.

L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité de 5020 mAh pouvant être chargée à 100 % en 37 minutes grâce à la recharge rapide 65W. Enfin, il faudra encore patienter un peu pour le voir arriver dans nos contrées. Le Mix Mix Fold est pour l’heure commercialisé uniquement en Chine. Son prix équivalent en euros serait de 1300 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 1425 euros pour la variante avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et 1 685 euros pour le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Source : Presse Citron