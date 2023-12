Mettez de l’ordre dans Netflix : déconnectez tout !

Entre le code Netflix que l’on donne aux amis, les différents appareils sur lesquels il est installé chez vous ou les endroits où vous l’avez installé en vacances, votre compte se retrouve sur des dizaines d’appareils au fil des années. Voici comment faire le tri et se déconnecter de partout !

Netflix est compatible avec de nombreuses plates-formes : smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles, etc. Au fil des années, vous vous êtes peut-être connecté à votre compte Netflix sur plusieurs appareils : des machines que vous n’avez plus en votre possession, des télés connectées chez un ami ou une ex… Comme Netflix a pris les choses en main avec sa nouvelle politique contre le partage de code, vous seriez bien inspiré de faire le ménage et de vous déconnecter de tous les appareils où votre compte est enregistré pour repartir sur de bonnes bases.

Comment se déconnecter de Netflix sur tous les appareils ?

La façon la plus simple de vous déconnecter de votre compte Netflix sur tous vos appareils est d’utiliser son PC. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants et cliquez sur Compte en haut à droit sur l’icône de votre profil. Faites ensuite Se déconnecter de tous les appareils puis Se déconnecter. En faisant cela, il faudra juste remettre vos identifiants dans les appareils que vous utilisez actuellement.

Il y a aussi des chances que votre cousin vous rappelle pour vous demander pourquoi Netflix ne marche plus chez lui… Notez qu’en faisant gérer les accès et les appareils vous pouvez déconnecter un à un les endroits où votre compte est installé. Si vous avez oublié de déconnecter le compte sur la TV de votre location de vacances, c’est possible depuis cette page.

Sur l’application mobile, c’est pareil : en bas à droite faites Mon Netflix puis haut en dans le menu avec les trois traits horizontaux allez sur Compte puis Se déconnecter de tous les appareils. Maintenant que vous vous êtes déconnecté de Netflix sur tous vos appareils, modifiez votre mot de passe Netflix afin que personne ne puisse se connecter à votre compte sans votre autorisation