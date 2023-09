Meta Quest 3 : cette fois-ci, c’est la bonne ?

Depuis 2016, Meta VR (anciennement Oculus VR) développe pour le groupe Meta des casques de réalité virtuelle. Et on peut dire que c’est plutôt un succès : les casques Oculus Quest puis Meta Quest sont devenus des références de la VR sur le marché. Alors, qu’en est-il du Meta Quest 3 ?

Une expérience globale enrichie

Rappelons que la gamme « Quest » n’a pas besoin d’un PC ou d’une console : il suffit d’acheter le casque pour commencer à jouer ! Mais l’une des principales forces du nouveau casque de VR Meta repose sur sa réponse aux critiques des utilisateurs. Déjà, l’appareil propose deux écrans LCD, avec une résolution de 2064 x 2208 pixels par œil. Un gain de 30% en comparaison avec son prédécesseur, le Quest 2. Le champ de vision aussi s’améliore, avec 15% de plus, soit 110 degrés horizontaux et 96 degrés verticaux. Enfin, ses lentilles dites ‘pancakes’ offrent une netteté largement supérieure au Quest Pro, avec 70% de plus en vision périphérique et 25% de plus en vision centrale. Beaucoup de chiffres pour une conclusion simple : l’expérience utilisateur a clairement été améliorée sur cette version.

Une plateforme pour la réalité mixte

L’autre grand pilier du Meta Quest 3, c’est sa proposition de valeur. Zuckerberg l’a annoncé, ce casque doit devenir une référence mainstream de réalité mixte. Cela signifie que l’appareil doit pouvoir adapter les objets 3D à votre environnement, pour améliorer l’immersion de l’utilisateur. Pour y parvenir, le Meta Quest 3 vient avec un système spécifique, nommé Guardian.

Ce mécanisme permet, au travers d’un module de caméras haute fidélité, de repérer l’environnement et de définir la zone de jeu ainsi que les potentiels obstacles, mais aussi de positionner dans les limites d’espace des objets simulés en 3D. Le tout est supporté par un écosystème puissant, avec une puce Snapdragon XR2 Gen 2 et un combo CPU / GPU 40% plus puissant que sur le casque précédent.

XBox Game Pass et jeu offert

Le Meta Quest 3 s’annonce donc comme un casque puissant, bien pensé pour les jeux en VR. Logiquement donc, tout cela s’accompagne d’un pack pensé pour les joueurs. Bien évidemment, l’appareil est compatible avec le Quest Store. Mais, de plus, un jeu est offert à tout acheteur avant le 21 janvier 2024 : Asgard’s Wrath 2. En complément, le cloud gaming arrive sur ses casques, grâce à une compatibilité avec le XBox Game Pass ainsi qu’un service Meta Quest+ qui, pour 8,99 € par mois, donne accès à deux titres VR par mois.

Meta Quest 3 : prix, date de sortie…

Beaucoup d’annonces donc au cours de ce Meta Connect du 27 septembre dernier. Mais quel est le prix annoncé pour le nouveau casque VR Meta Quest 3 ? Mark Zuckerberg a confirmé deux versions : une de 128 Go, lancée à 549,99 euros, et une de 512 Go, proposée à 699,99 euros.

Si vous souhaitez vous offrir le Meta Quest 3 et vous lancer dans la VR, un peu de patience. Meta a confirmé la date de sortie de son casque : ce sera le 10 octobre 2023.