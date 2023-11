Meta : L’Europe met fin à la publicité sur Facebook ?

Le 1er novembre dernier, le régulateur européen de la protection des données (EDPB) a donc annoncé étendre à tout le territoire de l’EEE (UE, Norvège, Islande, Lienchtenstein) l’interdiction de ses publicités comportementales. Une pratique jugée contraire au RGPD, en l’absence d’une base juridique claire concernant le consentement des utilisateurs et la collecte de leurs données personnelles.

La puissance de Facebook et des autres plateformes de Meta réside dans les publicités sur-mesure. En exploitant les données comportementales des utilisateurs sur ses plateformes, l’entreprise offre aux annonceurs des ciblages très affinés. Problème : ce ciblage au rendement exceptionnel se base sur une collecte d’information loin d’être licite.

EDPB has voted to extend the Norwegian ban on Metas behavioural advertising without proper consent to the whole EU, and directed Ireland to implement the ban. Norwegian authority says it’s doubts Meta’s new consent or pay is legal.https://t.co/65wxlKacz2 pic.twitter.com/QG507P92wG

— Johnny Ryan (@johnnyryan) November 1, 2023