Meta, Facebook, Instagram : des milliers de comptes vendus aux escrocs

Avez-vous perdu vos mots de passe sur Facebook et Instagram ? Pas de soucis ! La meilleure solution pour récupérer un compte banni, perdu ou piraté chez Meta, c’est Oops. Diminutif de Online Operations, cet outil est à la disposition exclusive des salariés du groupe pour faciliter la récupération des informations en cas de besoin.

Bon, en réalité, ce logiciel n’est destiné qu’à aider des proches de Zuckerberg ou des cadres de l’entreprise, ainsi que des influenceurs majeurs des plateformes. Un usage limité donc, environ 22 000 utilisations comptabilisées en 2017. Faible chiffre en comparaison des millions d’utilisateurs qui perdent leurs identifiants chaque année !

Breaking: Meta fired or disciplined employees it accused of improperly taking over user accounts, in some cases allegedly for bribes, people familiar with the matter say https://t.co/7WpKyvKUb7

— The Wall Street Journal (@WSJ) November 17, 2022