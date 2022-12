Mémoire vive et performances smartphone : avez-vous la meilleure RAM ?

Comme pour un ordinateur, la RAM d’un appareil Android permet de lancer des applications et de mettre les données « en mémoire ». Plus vous avez d’applications de lancées, plus elles sont gourmandes et plus vous aurez besoin de ces précieux « Go ». Nous avons déjà fait un article sur la quantité de RAM nécessaire sur les smartphones Android, mais saviez-vous que cette mémoire vive n’est pas de même qualité ? De nos jours il existe principalement la LPDDR4x – une amélioration de la LPDDR4 – et la LPDDR5. La DDR4x est apparue en 2017. Il s’agit d’une mémoire 32 bits qui permet des échanges à 4266 Mbps maximum. En 2022 elle équipe surtout des appareils d’entrée de gamme, mais elle était encore très présente sur des smartphones de milieu de gamme jusqu’en 2021.

De meilleures performances

La DDR5 a été lancée en 2019, mais restait cantonnée aux appareils haut de gamme. Elle se démocratise de plus en plus si bien que des appareils à moins de 250 € comme le futur Redmi Note 11T Pro embarquera de la RAM LPDDR5. Cette RAM est compatible 32/64 bits et est 50 % plus rapide avec des échanges à 6400 Mbps. Elle est plus chère, mais elle embarque des technologies qui lui permettent d’être plus polyvalente. On compte le DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) qui permet d’adapter la consommation et la fréquence d’horloge en fonction de l’utilisation ou la fonctionnalité WriteX qui autorise le système à transférer un modèle de bits spécifique (toute une suite de 0 par exemple) vers des emplacements mémoire contigus sans avoir à faire de calculs complexes. Des fonctions qui permettent d’économiser 45 % d’énergie.

Et la suite ?

Samsung – qui est à la pointe de ces technologies de mémoire vive sur smartphone – a annoncé en 2021 un renouveau avec la mémoire LPDDR5X. Une version forcément améliorée qui permet des transferts à 8533 Mbps et qui a été utilisée cette année une seule fois dans le Realme GT2 Explorer Master. La version définitive de cette nouvelle mémoire vive devrait équiper le haut de gamme en 2023. Mais pour vous qui avez acheté votre appareil en 2019, 2020, 2021 ou 2022, qu’en est-il ?

Mais alors ? Vous avez quel type de RAM sur votre smartphone ?

Pour savoir si vous avez de la LPDDR4x ou de la LPDDR5 dans votre appareil, il suffit de télécharger l’application Device Info et d’aller dans l’onglet Mémoire. Vous verrez le type de RAM et la fréquence par canal. Il faudra donc multiplier par 2 pour avoir la fréquence réelle. En appuyant sur ce bouton, vous pourrez voir quelles applications utilisent quelle quantité de mémoire. Intéressant…