Manette DualSense PS5 : prix, date de sortie et fonctionnalités

La manette DualSense va s’imposer comme la nouvelle manette de la PS5. À un mois du lancement, on fait le point sur les fonctionnalités et le prix de cet accessoire indispensable.

Si vous suivez l’actualité du jeu vidéo avec attention, vous savez probablement que le mois de novembre 2020 sera marqué par l’arrivée des consoles de nouvelle génération. Les joueurs et joueuses français pourront poser leurs mains sur la Xbox Series X et Series S dès le 10 novembre prochain, aux prix respectifs de 499 € et 299 €.

Quant aux fans de Sony, ils pourront enfin déballer leur PS5 et leur PS5 Digital Edition dès le 19 novembre 2020. Les deux machines du constructeur japonais seront proposées à 499 € et 399 €. Et qui dit nouvelle PlayStation, dit nouvelle manette. En effet, Sony a décidé d’envoyer la DualShock IV de la PS4 à la retraite.

La DualSense, la manette du futur ?

Pour accompagner la PS5, faites donc place à la DualSense. Next-Gen oblige, la dernière manette de Sony intègre de nombreuses fonctionnalités inédites et révolutionnaires. En tout premier lieu, il faut évidemment parler du retour haptique haute définition. Cette technologie a pour vocation de retranscrire des textures et des sensations manette en main, afin de renforcer l’immersion.

Par exemple, la manette sera capable de simuler le toucher des grains de sable lorsque le joueur évoluera au sein d’une tempête au milieu du désert. On a hâte de voir ce que le retour haptique peut donner en jeu. Ensuite, la DualSense embarquera également de nouvelles gâchettes L2 et R2, cette fois-ci adaptatives.

Retour haptique et gâchettes adaptatives au programme

En d’autres termes, la résistance des boutons variera selon la situation en jeu. Ici encore, le but est d’offrir des sensations les plus réalistes possible. La manette pourra par exemple reproduire la résistance de la corde d’un arc, ou bien de la gâchette d’un fusil de chasse. Couplé au retour haptique, ce combo pourrait bien proposer des sensations uniques jamais ressenties avec un contrôleur.

Bonne nouvelle, la DualSense ne fait pas l’impasse sur la prise jack et embarque également un micro intégré, que l’on pourra utiliser pour discuter avec ses amis si l’on n’a pas de casque audio. Pratique. Et à l’heure où les plates-formes de streaming comme Twitch cartonnent, il est normal que la DualSense intègre une touche dédiée au partage. Grâce à cette commande, vous pourrez partager à la vitesse de l’éclair vos plus beaux exploits sur YouTube ou Twitch.

Pour rappel, la DualSense sera disponible le 12 novembre, soit quelques jours avant le lancement de la PS5. Si vous voulez être fin prêt pour jouer à Sackboy : A Big Adventure, à Borderlands 3 ou à FIFA 2021 en écran séparé avec vos amis ou votre moitié sur votre console flambant neuve, vous pouvez d’ores et déjà précommander la DualSense sur Amazon, Fnac ou CDiscount au prix de 69,99 €.