Malware, trojan, virus… 14 apps vérolées sur le Play Store !

Votre téléphone est la cible privilégiée de nombreux hackers. Si vous êtes propriétaire d’un appareil Android, alors le risque est encore plus grand. Doctor Web, entreprise de cybersécurité, a ainsi repéré une augmentation des trojans et spyware au cours du mois de décembre.

Spyware et abonnements cachés

D’après les statistiques collectées par Doctor Web, le malware le plus présent sur Android est un cheval de Troie à double fonction : il vole les données issues d’autres applications sur l’appareil, mais peut aussi forcer l’utilisateur à installer des logiciels via des pop ups récurrents. Nom de code : Android.Spy.5106.

En deuxième position, le malware le plus détecté est Android.HiddenAds.3558 (il s’agit du nom donné par Dr Web), un virus qui diffuse des publicités intrusives tout en ayant la capacité de cacher sa charge utile à l’utilisateur.

Un certain nombre de virus camouflés sont aussi signalés. Un faux antivirus gratuit qui signale des menaces inexistantes (rogueware) pour pousser à l’achat du logiciel ou encore un programme de visionnage publicitaire rémunéré qui ne verse jamais la somme à l’utilisateur sont ainsi au programme.

Des programmes cachés sur le Play Store

Parmi les menaces découvertes par Doctor Web en décembre, un certain nombre sont présentes directement sur le Google Play Store. D’autres encore sont infectées par des virus comme Joker, qui abonne l’utilisateur Android à des services payants (bien évidemment sans le signaler).

Adware in Google Play Storehttps://t.co/UHYSGv7Qnx — Pentesting News (@PentestingN) January 30, 2023

Depuis le signalement, un grand nombre des applications infectées ont été supprimées par les services de Google. Il n’est cependant pas impossible que l’une d’entre elles soit toujours active, alors pour vous aider à protéger votre smartphone, voici la liste des programmes repérés par Doctor Web :

Golden Hunt

Reflector

Seven Golden Wolf BlackJack

Unlimited Score

Big Decisions

Jewel Sea

Lux Fruits Game

Lucky Clover

King Blitz

Lucky Hammer

Safe VPN

Smart Night Clock

Document PDF Scanner

Lucky Habit : Health Tracker

Seeks

Beaucoup de jeux de casinos, mais aussi des utilitaires comme Document PDF Scanner, cachent donc des menaces pour votre smartphone. Afin de vous protéger, identifiez toute application à risque et supprimez là de votre appareil. N’hésitez pas aussi à contrôler votre compte bancaire pour signaler tout paiement frauduleux et assurez-vous que PlayProtect est activé sur votre compte Google. Il suffit pour cela d’aller dans le Play Store, d’appuyer sur votre avatar et de visiter la section Play Protect.