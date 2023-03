Malware Chrome : un ChatGPT maléfique vole vos données

L’extension ChatGPT For Google est un module de Chrome extrêmement populaire. Il permet de dialoguer avec le bot et d’analyser le contenu d’un résultat de recherche directement depuis votre navigateur. Un outil plutôt pratique, quand on sait que le dataset du bot est statique, mais qui a inspiré les pirates.

C’est ainsi que les experts de Guardio Labs, une société de cybersécurité, ont identifié l’apparition d’un virus nommé FakeGPT sur le Chrome Store. Ce malware se cache derrière une fausse version d’extension Google, profitant de l’accès donné à l’appareil pour s’emparer des accès à votre compte Facebook. Ici, le stratagème est extrêmement simple :

UPDATE: We reported the new variant of the Fake ChatGPT extension, and it was promptly removed. Thousands have already been affected, but thanks to our team's efforts, countless others have been saved from becoming victims. #cybersecurity #onlinesafety #chatgpt #fakegpt pic.twitter.com/Oafx5pojng

— Guardio (@GuardioSecurity) March 22, 2023