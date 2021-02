Marketing vidéo : trois outils efficaces à connaître

Le marketing vidéo est le moyen le plus efficace pour attirer du monde sur votre site ou faire connaître votre produit. De grosses sociétés mais aussi de petits entrepreneurs mettent de gros moyens pour proposer des vidéos très travaillées et toucher le plus grand nombre de personnes. Les moteurs de recherche comme Google privilégient aussi les pages avec du contenu vidéo intégré. C’est un média engageant qui se partage facilement et qui a plus de chance de faire le “buzz” qu’un simple article par exemple. Même si rien ne remplacera du bon matériel et votre sens créatif, un vidéaste a besoin d’autre chose pour lui donner un coup de pouce dans la production de son contenu. Voici pour vous 3 outils indispensables pour réaliser des vidéos pour votre chaîne, site ou blog…

► InVideo : montage vidéo en ligne

Il existe certes de nombreuses solutions de montage vidéo, mais InVideo est particulier. Ce service 100 % en ligne est un puissant éditeur pour créer des vidéos marketing, sans avoir de connaissances techniques. C’est un site parfait si vous devez promouvoir une marque, un produit, un site, lancer une invitation. Il suffit de choisir un modèle et d’y intégrer vos éléments : photo, texte, logo, etc. Il existe différents modèles qui s’intègrent aux différents formats de réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, etc.

Pas besoin de vous creuser la tête pour trouver des éléments puisque InVideo propose ses propres bibliothèques d’images, de sons et de vidéos. Il est aussi possible d’ajouter des effets, des filtres, etc. Vous avez tout le loisir d’essayer toutes les options de InVideo pendant 14 jours sans payer, mais il y aura un filigrane sur la vidéo de sortie. Si vous jugez que c’est le service qu’il vous faut, l’abonnement est de 10 $/mois (8,20 €)

► Videvo : vidéos libres de droits

Pour enrichir vos vidéos, il est assez difficile de trouver des éléments libres de droits à intégrer à vos oeuvres. Videvo est un service qui propose des “vidéos stock” qu’il est possible d’utiliser sur PC/Mac ou directement sur son mobile. Avec ce site vous récupérez directement des animations et fonds d’écran animés, morceaux musicaux ou effets sonores pour les incorporer dans vos montages. Une petite mine d’or pour les YouTubeurs et Community Manager…

► CyberLink PowerDirector 365 : montage pro !

Vous désirez vous lancer dans le montage vidéo, mais la solution Adobe Premiere vous semble trop complexe ? Pour vous, la solution c’est sans doute PowerDirector 365. Ce dernier a l’avantage de proposer une interface claire et simple, mais aussi un grand choix de modèles prêts à l’emploi avec des effets, des titres et des transitions préinstallées. Et si vous désirez améliorer votre technique, CyberLink propose des tutoriels vidéo sur à peu près tous les sujets. Un très bon logiciel qui se retrouve en promotion en ce moment à 51,99 €/an au lieu de 69,99 €. Encore moins cher, le très bon Filmora est en ce moment proposé à 39,99 €/an. Une affaire…