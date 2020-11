MacBook M1 : vos applis sont-elles compatibles ?

Comme vous le savez peut-être, Apple a officiellement abandonné l’utilisation des puces Intel pour ses Mac, au profit d’une puce maison baptisée M1. Un virage historique, qui marque la fin d’une collaboration longue de 20 ans, entre la marque à la pomme et Intel. Grâce aux processeurs Apple Silicon, la firme de Cupertino espère gagner en performance et en efficacité énergétique.

Seulement, le constructeur américain doit également passer par une transition du software. Bien que les Mac sous Intel et sous M1 fonctionnent tous deux sous MacOS Big Sur, le dernier OS en date d’Apple, une application qui été codée à l’origine pour un Mac sous Intel ne pourra pas fonctionner nativement sur les Mac qui embarquent des puces M1.

Néanmoins, Apple a anticipé ce problème et a d’ores et déjà développé un format universel pour les applications, qui de fait peuvent fonctionner sur tous les modèles de Mac. Et dans le cas où les développeurs d’applications n’ont pas encore pu passer sous ce format universel, Apple a mis à disposition des utilisateurs un émulateur, appelé Rosetta 2, qui permet de lancer l’application sur un Mac M1.

À lire également : Apple en perte de vitesse – Samsung passe devant !

We apologize for the glitch, it's ready now 😃https://t.co/O5jk565aCP pic.twitter.com/ktOG0it6tF — Is Apple Silicon Ready ? (@ism1ready) November 20, 2020

En d’autres termes, si vous achetez l’un des derniers Mac mini, MacBook Pro ou MacBook Air, vous devriez être en mesure de faire tourner la grande majorité des applications. Toutefois et afin de s’assurer de la compatibilité ou non d’une appli avec votre Mac, vous pouvez directement vous rendre IsappleSiliconReady.com.

Ce site, développé par un particulier, s’occupe de recenser le plus d’applications possibles et vous informe si les applications en question sont optimisées ou non pour les processeurs Apple Silicon, ou bien si ces apps peuvent fonctionner à l’aide de l’émulateur Rosetta 2. Un outil particulièrement pratique, notamment si vous envisagez d’acheter un nouveau Mac durant les fêtes de fin d’année. Vous pourrez vous assurer facilement que toutes vos applications indispensables fonctionnent (ou pas) sur votre Mac flambant neuf. Notez qu’il y en a toute une sélection à la Fnac à des prix plutôt sympas : des Mac Mini à partir de 799 €, des MacBook Pro à 1449 € et des MacBook Air à 1129 €.

Source : Presse Citron