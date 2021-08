Lunettes AR : qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?

La réalité augmentée n’est pas à confondre avec la réalité virtuelle. Dans le domaine de l’AR, on voit le monde réel, mais avec des indications et des informations contextuelles qui sont ajoutées par un appareil électronique, comme des lunettes par exemple. Voyons à quoi cela peut bien servir…

La réalité augmentée est un concept qui est apparu dans le courant des années 2000. En passant un livre, une boite de céréales ou un jouet devant un smartphone, on pouvait entendre des sons ou voir des personnages apparaitrent comme par magie. Bien vite, ce sont les lunettes qui ont pris le relai, car plus faciles à utiliser dans la vie de tous les jours et dans le monde professionnel.

Des applications à la pelle

Le but est, comme son nom l’indique, d’”augmenter la réalité”. Un travailleur pourra par exemple voir en temps réel dans ses lunettes combien il lui reste de pièces en réserve, un cuisinier pourra afficher une recette devant ses yeux en gardant ses deux mains libres, un architecte pourra montrer au contremaître un projet en construction pas encore finalisé directement sur le terrain et en grandeur nature. On peut imaginer des applications dans le tourisme, l’hôtellerie, les sciences, l’édition, l’éducation, etc.

Des appareils de plus en plus sophistiqués

Les appareils de ce type se sont démocratisés et on trouve des modèles sous Android très abordables comme la Vuzix M400 qui embarque un écran AMOLED et un appareil photo 4K tout en étant très légère (180 g). La Vuzix M4000 quant à elle propose un meilleur champ de vision que sa petite soeur, des haut-parleurs et une puce GPS. L’avantage de ce type d’appareil c’est que vous n’achetez pas uniquement de l’électronique : vous disposez d’une période d’essai de 3 jours et de conseils pratiques pour adapter le matériel à votre activité.