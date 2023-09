La nouvelle offre « Canal+ Sport » propose bien sûr la chaîne du même nom, mais aussi beIN Sports, Eurosport, DAZN, Canal+ Foot et Golf+. Avec ce bouquet, vous êtes sûr de profiter du meilleur du sport tout en profitant des séries et films de Canal+ avec Apple TV+ offert.

Si vous aimez le sport et que vous ne voulez pas vous tromper sur le bouquet à prendre pour cette année 2023/2024, voici la bonne nouvelle de la rentrée : l’offre Canal+ Sport. Avec cette dernière vous ne raterez rien des grandes compétitions puisque vous aurez toutes les chaînes « sports » de Canal+ avec beIN Sports, Eurosport et DAZN. Mais concrètement, ça vous donne accès à quoi ?

Suivez le guide…

Sur Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Foot et Canal+ Multisports, vous aurez donc les meilleurs matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, deux matchs de L1 par journée ainsi que la Premier League anglaise et la Saudi Pro League. On compte aussi la L1 féminine, mais si on sort un peu du ballon rond, Canal+ c’est de la F1, du Moto GP, le Top 14 et du WRC.

De son côté, beIN Sports propose le meilleur des championnats espagnol, italien, allemand et turc. On trouve aussi deux matchs de Ligue 2 par journée de championnat et les Coupes de France et d’Angleterre. Pour les autres sports, la chaîne diffuse du rugby (European Rugby Champion Cup & European Rugby Challenge Cup) la NBA, Wimbledon, le Championnat de France de handball, etc.

Chez Eurosport on trouvera l’US Open, les 24 heures du Mans, la Vuelta, du snooker, du VTT, du BMX, du judo, de l’escrime, de l’escalade, du surf…

Enfin le nouveau venu DAZN propose la Jupiler Pro League, la Ligue des Champions féminine (UWCL) la Liga F, de la boxe et un pass NFL pour le foot américain.















Il n’y a pas que le sport dans la vie…

Mais comme il n’y a pas que le sport dans la vie et que vous aimeriez bien pouvoir profiter des derniers films et série, cette offre « sport » pense aussi à la famille avec toutes les chaînes Canal+ (Séries, Kids, Grand Écran, Docs), mais aussi Apple TV+ avec des programmes originaux : H/JACK, Fondation, Silo, Finch, Palmer, etc.

Cette offre « Canal+ Sport » ne coûte que 25,99 € la première année et il est possible d’en profiter sur sa TV avec sa box, mais aussi sur vos appareils mobiles avec l’application myCanal. Si vous pouvez prouver que vous avez moins de 26 ans, cette offre ne coûte que 19,99 € et elle est sans engagement.

Après, si vous en voulez encore plus, l’offre Canal+ Friends and Family à 49,99 € propose tout ce qu’offre le bouquet Sport avec en plus Netflix, Disney+, Paramount+, OCS et Ciné+