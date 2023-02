Liverpool FC – Real Madrid : comment regardez le match en direct ?

Gros match ce soir entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Liverpool FC de Mohamed Salah ! Il faut dire que les deux équipes totalisent 20 titre de C1 à elles seules (14 et 6). Pour voir la rencontre, il n’y a pas 36 solutions : galérer à trouver un stream gratuit ou utiliser votre VPN !

C’est la finale de l’année dernière qui se joue ce soir entre le tenant et le FC Liverpool. Les deux équipes ont l’habitude de jouer ensemble puisque c’était aussi l’affiche de la finale de 2018. À chaque fois les anglais se sont inclinés devant le Real Madrid de Karim Benzema. Nouveau Ballon d’Or, le Français aura à cœur de montrer au monde entier qu’il est un des joueurs les plus en forme du moment. Après avoir raté la coupe du Monde à cause d’une blessure, le natif de Lyon espère accrocher une sixième Ligue des Champions à son palmarès…

Mais si vous êtes ici, c’est bien pour savoir s’il est possible de voir le match gratuitement ? La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

Quelle chaîne pour quel match ?

Pas facile de trouver ce match sur un TV étrangère contrairement au match de demain (RB Leipzig – Manchester City) qui sera diffusé sur ServusTV (Autriche) et MEGA (Grèce). Pour voir le match il va vous falloir aller sur la chaîne ukrainienne Megogo. Prenez une IP locale, connectez-vous au site et choisissez votre rencontre. Sur le site, il est possible de payer à la carte le match de votre choix. Le prix ? 29 Hrivnia, soit 80 centimes d’euro ! Pour cela, il faut aller sur спорт (sport) en haut puis cliquer sur футбол (football) ? Cliquez sur le logo de la Ligue des Champions, choisissez votre match et cliquez sur le bouton orange. Même topo sur le site russe MatchTV avec des matchs un peu plus cher : 149 roubles soit 2,44 €…

Vous n’avez pas de VPN ?

Pour des matchs en haute définition et sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost et NordVPN proposent tous les deux ce genre de serveurs rapides : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout !

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits) tandis que NordVPN est proposé à 3,69 €/mois.

Bien sûr, ces VPN sont compatibles avec énormément d’appareils domestiques et ils permettent tous les deux de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale. Ils permettent aussi de préserver votre anonymat sur Internet, de chiffrer votre trafic, de contourner la censure, de télécharger via BitTorrent et de profiter de contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime…