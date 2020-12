L’iPhone n’est pas étanche : 10 millions d’euros d’amende !

Décidément, ce n’est pas la fête en ce moment chez Apple. En effet, un groupe européen de défense des consommateurs vient d’attaquer Apple en justice dans le cadre de la fameuse affaire des batteries défectueuses sur les iPhone 6, 7 et SE. Ils réclament 180 millions d’euros au constructeur pour avoir menti aux utilisateurs.

Et en ce lundi 7 décembre 2020, c’est au tour de la justice italienne de se frotter à la firme de Cupertino. En effet, les autorités du pays viennent de condamner la marque à la pomme à s’acquitter d’une amende de 10 millions d’euros. Le motif ? Allégations commerciales trompeuses. En d’autres termes, le constructeur a omis d’évoquer certaines informations concernant la résistance à l’eau des iPhone 8, 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, et tous les modèles d’iPhone 11.

À lire également : iPhone 12 mini & MagSafe – une recharge sans fil décevante ?

Résistant à l’eau ? Dans certaines conditions…

Comme vous le savez peut-être, l’un des arguments de vente d’Apple pour ces iPhone est d’avoir une certification IP 67 ou 68. Via ces certifications, l’entreprise garantit une résistance à l’eau d’un mètre à quatre mètres de profondeur pendant trente minutes. Seulement, cette protection n’est en réalité valable que dans certaines situations, un détail qu’Apple s’est bien gardé de préciser.

Selon l’autorité de la concurrence italienne, les iPhone n’ont pas la même résistance face à l’eau de mer, ou à l’eau chlorée d’une piscine par exemple. D’ailleurs, Apple le sait bien, puisque sa garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides. « Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie, mais il est possible que la loi sur la protection des consommateurs vous confère certains droits », nuance le constructeur sur son site.

Pour les autorités italiennes, Apple n’est pas assez clair sur la garantie et la résistance à l’eau de ces iPhone. Le constructeur ne pose pas « de manière adéquate les conditions et les limites » de la garantie. En outre, la justice italienne considère que le refus d’Apple de réparer un iPhone endommagé par un liquide contrevient au droit des consommateurs. Hormis le règlement de cette amende de 10 millions d’euros, Apple devra également publier cette décision de justice sur la page d’accueil du site italien du constructeur.

Vous voulez un smartphone vraiment étanche ? Le Galaxy Samsung S20 est à 579 € au lieu de 909 € et le OnePlus 8 Pro est à 674 € au lieu de 899 €. Deux appareils IP68 qui ne prennent pas l’eau donc…

Source : Reuters