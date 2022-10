L’iPhone le plus cher coûte 40.000 dollars (et il n’est même pas 5G)

Du 9 septembre au 16 octobre 2022, LCG Auctions organisait aux États-Unis une vente aux enchères concernant divers produits technologiques. Au milieu des lots, un modèle sous blister en parfait état d’iPhone de première génération. Prix de départ : 2 500$.

“Les collectionneurs auront du mal à trouver un exemplaire de qualité supérieure”

LCG Auctions

Est-ce l’attraction du vintage, une touche de nostalgie ou un pari sur l’avenir, toujours est-il qu’en deux semaines le montant d’origine a été plus que dépassé pour atteindre près de 40 000 dollars à la vente. Pour rappel, l’iPhone 2G était vendu 600 dollars lors de sa sortie.

iPhone 2G : un modèle d’un autre temps

Il y a quinze ans, nous étions émerveillés devant ce premier iPhone, un bijou technologique propulsé par Apple. Pourtant, le temps est cruel : moins de vingt ans plus tard, il est totalement dépassé dans chacune de ces caractéristiques.

For the price of dozens of brand new iPhones, a buyer recently purchased a first edition of Apple’s game-changing device https://t.co/421mPdOMo7 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 20, 2022

La mémoire vive du modèle culmine à 16 Go, à comparer aux plus de 250 Go de l’iPhone 14. En dehors d’une connexion Wi-Fi, il vous sera difficile de surfer sur le Web avec un smartphone sorti 5 ans avant la 4G, impossible donc de se connecter à la plupart des réseaux de données mobiles. Côté écran, la définition n’était que de 480 x 320 pixels et on se contentait de 128 Mo de RAM…

Pas d’App Store et pas de selfies !

Pour les applications, on repassera. Pas d’App Store sur cet iPhone 2G, qui n’apparaît que l’année suivante, l’utilisateur a à sa disposition uniquement des outils préinstallés. Pas de selfies non plus, les premières caméras frontales d’Apple sont apparues en 2010 sur l’iPhone 4. Et ce n’est pas tout : les MMS n’existent pas à l’époque, le fond d’écran ne peut pas être personnalisé et Siri n’est à l’époque qu’un projet dans les laboratoires de Cupertino.

Quel usage le mystérieux nouveau propriétaire de cet iPhone lui réserve-t-il ? Impossible à dire. Cela dit, cette anecdote permet de jeter un regard sur les pas de géants faits dans la technologie mobile ces dernières années.