L’iPhone 14 cède à la panique et alarme les urgences !

Déployé dans la dernière version du smartphone d’Apple, un outil lié à l’IA permet l’appel automatique des secours en cas de détection de collision ou d’accident de la circulation. Pour fonctionner, elle prend en compte les mouvements ainsi que la vitesse de déplacement de l’appareil. S’il est donc projeté dans tous les sens, brusquement et rapidement, le système interprétera cela comme un tonneau.

Qu’est-ce qui va aussi très vite et dans tous les sens ? Les montagnes russes ! Depuis la sortie de l’iPhone 14, le 911 a reçu plusieurs appels de l’assistant d’urgence Apple, comme le rapporte le Wall Street Journal. Le détecteur, extrêmement sensible, a contacté les secours en indiquant le risque imminent pour l’utilisateur.

"The owner of this iPhone was in a severe car crash”

Or it was just on a rollercoaster. Apple's car crash feature is not very accurate pic.twitter.com/QCp5B5kfEL

— Anthony (@TheGalox_) October 10, 2022