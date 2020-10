L’iPhone 12 renferme un secret…

Vous connaissez probablement le système de recharge sans fil inversée. Cette technologie, inaugurée sur le Huawei Mate 20 Pro il y a deux ans, permet de recharger d’autres appareils via la batterie de votre smartphone. Depuis son introduction, cette fonctionnalité s’est démocratisée et on la retrouve désormais sur la plupart des smartphones haut de gamme.

Lors de la Keynote d’Apple le 13 octobre, la marque à la pomme a dévoilé ses nouveaux iPhone 12, 12 min, 12 Pro et 12 Pro Max. Durant la présentation, le constructeur n’a fait aucune mention de la présence de la recharge sans fil inversée sur ses smartphones. Seulement, il se pourrait bien que l’iPhone 12 en soit finalement équipé.

Dans un document officiel envoyé à la FFC, la Commission fédérale des communications américaines, la firme de Cupertino assure que « les iPhone de 2020 proposent également une charge WPT (Wirelesss Power Transfer) à 360 kHz pour recharger des accessoires. L’unique accessoire qui peut être chargé par un iPhone est un potentiel futur accessoire Apple », précise la marque à la pomme.

Comme en atteste donc la déclaration du constructeur, Apple envisage également de développer des accessoires pour leurs iPhone 12 compatibles avec la technologie inversée. Selon le journaliste de Bloomberg Mark GunMan, il y a fort à parier que les premiers appareils estampillés Apple et compatibles avec la recharge inversée sans fil soient les prochains AirPods, les écouteurs sans fil du constructeur.

Cette fonctionnalité est attendue par les fans d’Apple depuis un bon moment. La marque à la pomme voulait déjà intégrer cette technologie sur l’iPhone 11, avant de finalement se rétracter. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs iOS. Pour rappel, la recharge sans fil inversée est déjà présente chez de nombreux concurrents d’Apple, à commencer par Google avec le Pixel 5, OnePlus avec le OnePlus 8 Pro, ou encore le Galaxy S20 de Samsung.

Pour rappel, Apple a annoncé que l’iPhone 12 sera privé de chargeur dans la boite. Après s’être copieusement moqué d’Apple, Samsung pourrait bien enlever le chargeur de l’emballage du Galaxy S30.

Si l’iPhone 12 vous intéresse quand même, il est en ce moment en promotion chez Rakuten. La version 64 Go se retrouve à 849 € tandis que celle avec 128 Go est affichée à 869 €. Comme d’habitude chez Rakuten, vous profiterez aussi un bon d’achat en SuperPoints de 42,50 € et de 43,50 € selon le modèle que vous choisissez

Source : Engadget