L’indice de réparabilité des iPhone et des MacBook est très mauvais

Depuis le 1er janvier 2021, la loi française impose aux constructeurs d’appareils électroniques d’apposer un indice de réparabilité sur l’emballage ou la fiche de chaque produit. Cet outil permet aux consommateurs de voir en un clin d’œil si « l’objet est facilement réparable ou non », comme l’expliquait la député LREM Véronique Rioton.

Cet indice prend la forme d’une note entre 1 et 10 et il évalue plusieurs critères comme l’accessibilité des outils nécessaires à la réparation, la qualité de la documentation fournie par le constructeur, la disponibilité des pièces de détachées ou encore le rapport de prix entre la pièce détachée la plus chère et le prix de vente du produit.

Des indices de réparabilité

Si la plupart des marques concernées se sont donc pliées à cette législation, Apple traînait un peu du pied. Mais finalement, la marque à la pomme s’est enfin décidée à apposer cet indice de réparabilité sur ses iPhone et MacBook commercialisés actuellement. Et au regard des scores affichés, on comprend pourquoi la firme de Cupertino a rechigné à se plier à cette nouvelle norme.

Si les scores restent honorables pour les derniers iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max avec 6/10 au compteur, les notes des iPhone 11 (tous modèles confondus) et des iPhone XR laissent clairement à désirer : 4,6/10 à l’indice de réparabilité pour les deux appareils. L’iPhone SE 2020 s’en sort légèrement mieux, avec 6,2/10. L’appareil qui remporte la palme reste l’iPhone 7, un smartphone lancé en 2016 il faut le rappeler, avec la note de 6,7/10.

Chez les Mac, il n’y a pas de quoi fanfaronner. Le récent MacBook Air M1 décroche la première place avec 6,5/10, suivi de près par le MacBook Pro 16″ avec 6,3/10. Concernant les derniers Macbook Pro M1 13″ et 16″, l’indice de réparabilité fait peine à voir : 5,6/10 seulement. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir par vous-même. Il suffit de se rendre sur le site d’Apple, de choisir un produit et de lancer la procédure d’achat en validant des critères clés comme la couleur de l’appareil et la capacité de stockage. Ceci fait, l’indice de réparabilité apparaîtra. Quoi qu’il en soit, les notes des iPhone 12, aussi honorables soient-elles, sont loin d’égaler celles des Galaxy S21 de Samsung, qui affichent tout de même des notes supérieures à 8/10.

Si vous êtes donc intéressé par un appareil respectueux de l’environnement et doté d’une grande réparabilité, le Fairphone 3+ est proposé à 439 € sur le site officiel de Fairphone. Il est livré sous 2 à 5 jours depuis les Pays-Bas, garanti 2 ans et si vous changez d’avis, le retour est gratuit pendant 14 jours.