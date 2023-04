Ligue des Champions, Ligue 1 : comment regarder le foot gratuitement ?

Les fans de foot le savent bien – à part de rares exceptions – il faut systématiquement passer à la caisse pour voir des matchs à la télé. Pourtant, il est quand même possible de ruser et de regarder la Ligue 1 et la Champion’s League tout en restant dans la légalité…

Si on enlève la finale de la Ligue des Champions, les matchs de l’équipe de France, un match de Ligue 2 par semaine et quelques rencontres de C3/C4 (Europa League et Europa League Conference), on ne peut plus voir de foot à la télé. Pour la Ligue 1 et la C1, il faut s’abonner respectivement à Amazon Prime avec le pass Ligue 1 et à Canal+ (ou RMC Sport).

Et oui en 2023, il faut un Bac+6 pour décrypter la grille des matchs. Heureusement nous vous avons fait un récapitulatif pour la saison 2022-2023 pour savoir qui diffuse quoi.

Alors bien sûr, ceux qui ne veulent pas payer essayent de trouver un « stream » qui diffuse la rencontre, mais on passe plus de temps à chercher et à dégager les pubs qu’à voir le match. Il y a aussi la solution de l’IPTV, mais elle est illégale.

Pourtant, avec un VPN il est possible de profiter de certaines rencontres en HD et en toute légalité. Comment ?

Des matchs gratuits en HD et de manière légale

Saviez-vous que dans certains pays, les matchs de L1 ou de C1 sont diffusés en clair et sans payer ? Ces chaînes achètent les droits et proposent les rencontres à la télévision et en stream sur leur site Internet. C’est en direct, en haute résolution et il n’y a que les pubs à la mi-temps. Seule ombre au tableau, les commentaires seront dans la langue du diffuseur : en grec, allemand, roumain. Est-ce si important ? On aime bien « Duga » et Manu Petit, mais bon…

Pour accéder au match, il faudra cependant montrer patte blanche et faire croire au site que vous êtes Grec, Allemand ou Roumain en prenant une IP de ce pays avec un VPN.

Si vous avez déjà un VPN, c’est la fête ! Suivez nos consignes un peu plus loin dans cet article. Pour les autres, nous pouvons vous conseiller deux services pas très chers : Surfshark à 2,30 €/mois et CyberGhost à 2,11 €. Bien sûr, le VPN n°1 c’est NordVPN, mais il est un peu plus cher avec un prix de 3,29 €/mois.

Comment regarder la Ligue 1 ?

Vous avez un VPN ? Parfait ! Pour profiter des matchs de la Ligue 1 Uber Eats, il suffit de se connecter à la chaîne de télévision roumaine Digi Sport qui dispose de 4 canaux. Vous avez forcément plus de chance d’avoir les matchs du PSG, Lyon, Marseille et les gros clubs, mais vous pouvez voir la grille pour vérifier si votre rencontre est diffusée : allez sur Digis Sport 1, 2, 3 ou 4 et choisissez la date de la rencontre dans le menu déroulant juste à côté (« Alege ziua » signifie « aujourd’hui »). Comme ça vous êtes fixé. Bien sûr cela fonctionne sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur ou la télé. N’importe quel appareil où il est possible d’installer le VPN (smart TV, box Android, etc.)

Comment regarder la Ligue des Champions ?

Pour la Ligue des Champions, il faudra jongler avec les chaînes MEGA TV (Grèce) et ServusTV (Autriche). Vous trouverez au moins un match par journée pendant les phases de poule et autant pour les matchs à élimination directe. Sur ServusTV, cliquez sur « TV-Programm » et choisissez le match dans la liste. Avec une IP grecque, allez sur le site MEGA TV puis cliquez sur « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ » en haut. Bon match !