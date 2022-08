Ligue 1, C1, F1, MotoGP, tennis : le sport gratuit avec PureVPN

Lorsqu’on est français, voir de bons matchs de foot devient très cher. Entre Amazon Prime, Canal+, RMC Sport et beIN Sports, le cumul des abonnements fait un peu mal au porte-monnaie. Même chose pour la Formule 1 ou la Moto GP diffusées sur Canal+. Portant dans certains pays, ces compétitions sont retransmises en direct et gratuitement. Si vous avez plus de 20 ans, vous vous souvenez de la F1 ou de la Ligue des Champions diffusée gratos sur TF1… Le problème c’est que si vous vous connectez au site de la chaîne belge RTBF Auvio, russe MatchTV.ru ou hollandaise qui diffuse votre match ou votre course, vous serez bloqué en tant que Français. Le site va en effet mettre une barrière aux IP françaises pour éviter d’avoir à se justifier auprès des promoteurs.

Changez de pays en un clic !

C’est là qu’entrent en jeu les VPN. En plus de vous permettre d’obtenir les catalogues américains de Netflix ou de Disney+, ces derniers peuvent vous fournir une IP dans le pays que vous voulez ! Le 19 août prochain, c’est le grand prix d’Autriche de Moto GP et le 28 août c’est le grand prix de Belgique de Formule 1. Si vous voulez voir ces courses gratuitement, il suffit de prendre une IP belge en un clic et de vous connecter au site de la RTBF. Le site croira que vous êtes belge et vous laissera regarder la course. Cerise sur le gâteau, les commentaires seront en français ! Et avec le service PureVPN, ça fonctionne sur votre TV connectée, votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Et le foot alors ?

Pour le foot, ce n’est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de savoir quelle chaîne diffuse quel match. La chaîne russe MatchTV diffuse certains matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Bundesliga allemande et de Série A italienne. Si le match de C1 que vous voulez voir n’est pas disponible chez les Russes, vous pouvez aller sur la chaîne autrichienne ServusTV, sur la chaîne suisse RTS, la chaîne belge ClubRTL ou la chaîne hollandaise Kijk.

Petite astuce pour ne pas perdre votre temps : si le PSG ou l’OM joue contre une équipe russe, allemande ou hollandaise, vous avez plus de chance de trouver votre match sur les chaînes de ces pays là. Prenez 10 minutes avant le coup d’envoi : généralement vous avez aussi la liste des programmes affichés clairement.

PureVPN : rapide et pas cher

PureVPN est un des VPN les plus connus et c’est aussi celui qui propose les serveurs les plus rapides : indispensable pour la diffusion vidéo en stream. Avec PureVPN, vous n’avez rien à faire : il suffit de choisir son pays et de cliquer sur le bouton de connexion. Avec un abonnement, vous pouvez équiper jusqu’à 10 appareils. PureVPN est un des VPN les moins chers du marché, mais avec les soldes d’été c’est l’occasion d’économiser encore plus. Alors que le plan de 2 ans est à 53,95 € (avec les trois mois gratuits, cela revient à 1,99 €/mois), si vous utilisez le code SUMMER10, il passera à 48,55 € ce qui revient à 1,79 €/mois. Une affaire !