L’Ethereum rattrape le Bitcoin : et si vous achetiez ?

Avec pas moins de 12 milliards de dollars de transactions journalières à son actif, l’Ethereum pourrait bien dépasser le Bitcoin et devenir le numéro Un des cryptomonnaies.

Tandis qu’un investisseur un peu tête en l’air est toujours en train de chercher son mot de passe pour récupérer 200 millions de dollars en Bitcoin, l’Ethereum (ETH) s’impose doucement, mais sûrement sur le marché des cryptomonnaies. L’ETH pourrait même s’emparer de la place de numéro Un des cryptomonnaies.

Pour rappel, l’ETH est actuellement la seconde monnaie cryptographique décentralisée la plus importante, avec une capitalisation supérieure à 37 milliards d’euros en novembre 2020. On reste très, très loin toutefois du Bitcoin, avec sa capitalisation de 545 milliards de dollars au 1er janvier 2021.

L’Ethereum devient le roi des transactions

Bien que le Bitcoin reste loin devant niveau capitalisation, la situation n’est pas la même côté transaction. En effet, la récente hausse des cours de l’Ether a boosté la valeur globale des échanges quotidiens. Résultat, l’Ethereum affiche maintenant un record de 12,3 milliards de dollars de transactions journalières et passe devant le Bitcoin, avec « seulement » 9,3 milliards de dollars de valeurs échangées chaque jour.

Nouveau record historique à 1440$#Ethereum

En outre, l’Ether a connu ce mardi 19 janvier son plus haut niveau d’ATH, pour All Time High. Ce terme décrit tout simplement la valeur la plus haute atteinte par un cryptomonnaie. Ainsi, l’ETH est à présent à 1439,33 dollars. Depuis le début de l’année 2021, l’Ether connaît une croissance exponentielle de 90%, contre 27% pour le Bitcoin. C’est simple, depuis sa création en 2015, l’ETH affiche une croissance totale de 1000%.

Vers un sacre de l’Ethereum en 2022 ?

D’après le site BlockChain Center, l’ETH pourrait à terme remplacer le Bitcoin sur le trône des cryptomonnaies. Selon le Flippening Index, un index qui détermine les étapes que doit francher l’ETH pour dépasser le Bitcoin, l’Ethereum a accompli 63,5 % des tâches requises. L’arrivée en 2022 de la version 2.0 d’Ethereum pourrait bien bouleverser l’ordre établi, et qui sait nous pourrions assister à la chute du Bitcoin.

Vous vous en doutez, le succès de l’ETH a fait la fortune de son créateur Vitalik Buterin, qui aujourd’hui détient un portefeuille numérique de 470 millions de dollars. En 2019, sa fortune n’était que de 58 millions de dollars.

Où acheter de l’Ethereum en toute sécurité ?

Si vous avez envie d’acheter de l’Ethereum pour investir, acheter ou spéculer, nous ne pouvons que conseiller Coinhouse. Cette société française est le premier acteur enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Un gage de sérieux. La compagnie propose un service client basé en France, la possibilité d’acheter du Bitcoin, de l’Ethereum, du Litecoin, etc. Coinhouse permet aussi de conserver vos investissements sur sa plate-forme ou de les basculer sur un wallet logiciel ou physique. Cerise sur le gâteau : c’est gratuit.

