Les trois meilleurs VPN pour rester 100% anonyme

Pourquoi vouloir un VPN ? Vous avez quelque chose à cacher ? La vérité c’est que tout le monde a quelque chose à cacher. Vous n’êtes pas un criminel, pourtant vous n’aimeriez pas que tout le monde puisse voir ce que vous cherchez sur Internet : comment avoir un arrêt de travail, connaître le délai limite pour une IVG, se renseigner sur les problèmes d’herpès, lire le programme d’un parti politique, consulter un site jugé «complotiste» (tout est complotiste si ce n’est pas «en marche» en ce moment vous avez remarqué ?), etc. Tout ce que vous chercher sur Internet peut être vu et su. Il suffit de voir les publicités qui s’affichent après avoir fait une recherche sur Google pour s’en rendre compte. Si une régie publicitaire en sait aussi long sur vous, imaginez ce que pourrait savoir votre FAI ou le gouvernement.

L’anonymat est un droit

L’anonymat n’est pas un gadget ou un concept de brigand : c’est un droit. Il suffit de voir les politiciens, de droite comme de gauche demander la fin de l’anonymat sur Internet pour se rendre compte que cela gêne. Pour faire respecter votre droit à l’anonymat, mais aussi éviter les petites incursions quotidiennes dans votre vie privée, le VPN est la solution parfaite. Autrefois réservé aux connaisseurs, c’est devenu un outil simple, abordable et utilisable sur tous vos appareils. Voici notre sélection de trois VPN :

CyberGhost

Le plus polyvalent !

Le point fort de CyberGhost c’est sa polyvalence et son rapport qualité/prix puisqu’il propose énormément de fonctionnalité sur mobile ou ordinateur pour un prix extrêmement bas. Le service coûte seulement 2,03 €/mois avec 4 mois gratuits et 45 jours pour changer d’avis. CyberGhost est une société basée en Roumanie avec des lois très strictes sur la protection des données : rien n’est conservé sur vos activités en ligne. Les services de police ou administratifs demande parfois des comptes, mais comme le VPN ne garde pas de journaux de connexion, il n’a rien à partager avec qui que ce soit… Question satisfaction client, CyberGhost existe depuis 17 ans et obtient la note de 4,7/5 sur Trustpilot. Pour profiter de la meilleure offre CyberGhost du moment, cliquez ici.

Points forts :

Un prix imbattable, des tas de fonctionnalités

NordVPN

Le plus populaire

NordVPN fait beaucoup parler de lui en ce moment, avec une campagne de pub très agressive. Et il tient ses promesses, avec un service performant et très complet, et une interface simple et facile à prendre en main. Le nouveau protocole NordLynx, basé sur Wireguard le rend encore plus rapide encore. Notez que les prix sont dégressifs. L’offre la plus intéressante est la formule « Essentiel » qui vous fait vous engager sur 2 ans pour 2,99 € par mois. Pour ce prix c’est 6 appareils que vous pouvez protéger.Il existe aussi une offre « Avancé » à 3,99 € et Ultime (5,29 €) avec un gestionnaire de mot de passe, un scanner de vulnérabilité et un espace chiffré de 1 To dans le cloud. Vous avez de toute façon 30 jours pour vous faire rembourser si cela ne vous convient pas. Pour votre sécurité, NordVPN a demandé un audit externe auprès de PricewaterhouseCoopers AG, un des 4 plus grands cabinets d’audit de sécurité au monde. Pour profiter de la meilleure offre NordVPN, cliquez ici.

Points forts :

Très facile à prendre en main, fiable avec un service après-vente en français

Surfshark

Efficace et bon marché

Légèrement derrière NordVPN en termes de popularité, Surfshark est pourtant très complet et pas très cher par rapport à la concurrence. Avec une interface intuitive et jolie, mais également parfaitement traduite, il a tout pour séduire ! Ses points forts ? Des serveurs dédiés et des fonctionnalités inédites comme le GPS spoofing. Surfshark ne stocke aucune information sur vous. Cela a été confirmé par un audit externe réalisé par Cure53, une société allemande spécialisée dans le pentesting. En choisissant la formule de 2 ans, cela revient à payer 2,05 €/mois. Cliquez ici pour profiter de ce tarif.

Points forts :

Le VPN le moins cher, un nombre illimité d’appareils connectés

Pourquoi utiliser un VPN ?

► Rester anonyme sur Internet

► Contourner le bridage de certains sites ou services si un jour la neutralité du Net n’était plus respectée

► Éviter l’espionnage et les attaques (cela va des services secrets aux pirates en passant par HADOPI)

► Protéger / Dissimuler son adresse IP emplacement géographique

► Se prémunir des malwares (virus, vers, trojans, etc.)

► Se connecter en toute sécurité sur un point d’accès WiFi inconnu

► Contourner la géolocalisation de certains sites et donc la géorestriction (Netflix, etc.)

Pourquoi payer un VPN ?

Bon nombre de VPN sur PC se présentent comme gratuits. Il faut voir au-delà et être prêt à se délester de quelques euros pour profiter réellement des services rendus par un VPN. Dans la plupart des cas, un VPN gratuit vous donne accès à un volume limité de données par jour (on ne fait pas grand-chose avec 500 Mo de trafic), le tout sans choix de serveur ou avec l’illusion du choix. Si les VPN sérieux sont payants, il y a bien une raison. En souscrivant à certaines offres gratuites, ne soyez pas surpris de voir de la pub apparaître dans l’interface du VPN. Dans le pire des cas, la grande majorité des VPN revendent vos coordonnées directement… un comble pour un service censé garantir votre anonymat. Sachez également que les VPN gratuits sont souvent saturés. Si vous comptez utiliser régulièrement un service de ce type, mieux vaut passer à la caisse.