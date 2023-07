Les téléphones Huawei de retour ? L’incroyable manœuvre du chinois sur la 5G

Rien ne semblait pouvoir arrêter Huawei en 2020. La marque chinoise proposait des appareils de qualité avec des modules photo impressionnants et des smartphones au design léché, mais elle a été freinée dans sa course par l’administration Trump qui voyait d’un mauvais œil les accointances avec le gouvernement chinois. La firme s’est alors repliée sur son marché local puisqu’elle ne pouvait plus utiliser les technologies américaines : terminées les GApps (YouTube, Gmail, etc.) et les puces 5G de l’américain Qualcomm. Même le taïwanais TSMC n’avait pas souhaité aider son voisin en fournissant ses puces 5G. Cantonné au marché 4G, le chinois a perdu des plumes dans l’histoire avec une chute de ses revenus de l’ordre de 50 %, mais il pourrait signer un retour en force à cause d’une faille dans l’interdiction.

Un Huawei au SMIC

Selon Reuters, Huawei pourrait être en mesure de produire des puces 5G dans son pays d’origine en s’associant avec une entreprise de fabrication de puces appelée Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Entre les deux sociétés, le deal est simple : Huawei va fournir les plans pour fabriquer les puces et le fondeur va s’exécuter. Avec des puces 5G 100 % chinoises, l’autorité de régulation américaine ne pourrait théoriquement pas s’opposer à un retour des smartphones Huawei sur le territoire US puisque l’interdiction concerne l’exploitation de technologies et de brevets provenant des États-Unis. Si l’administration Biden a émis l’idée d’alléger les sanctions contre Huawei, rien n’est encore fait. Le constructeur chinois a donc décidé de prendre les devants.

Un retour en force ?

Le calendrier de Huawei semble plutôt optimiste, puisque l’entreprise prévoit son retour sur le marché de la 5G d’ici la fin de l’année. Alors qu’en 2019, Huawei s’était hissé à la seconde place mondiale des constructeurs avec plus de 240 millions d’appareils produits, la firme a décidé de passer de 30 à 40 millions cette année…Mais sans communiquer sur ses potentiels appareils 5G.