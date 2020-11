Les tablettes sont de retour : Samsung rattrape Apple

Le cabinet d’analyses IDC vient de publier les résultats des ventes de tablettes pour le 3e trimestre 2020. Samsung affiche une santé de fer et se rapproche dangereusement d’Apple.

Samsung bientôt leader sur le marché des tablettes ? Le constructeur sud-coréen est en tout cas en bonne voie pour y parvenir, comme attestent ces rapports publiés par le cabinet d’analyses IDC. Ainsi, pour le troisième trimestre 2020, Apple reste toujours à la première place avec 13,9 millions d’iPad expédiés et affiche 29,2 % de parts de marché. Cela représente une augmentation du nombre de tablettes écoulées de 17,4%.

Vous l’aurez compris, Samsung colle à l’arrière-train de la firme de Cupertino. L’entreprise sud-coréenne est passée de 5 millions de tablettes expédiées au troisième trimestre 2019 à 9,4 millions au troisième trimestre 2020. C’est simple, la firme de Séoul peut se targuer d’avoir une croissance de 89,2 % !

Ces bons résultats ne sont étonnants. En avril 2020, Samsung avait fait sensation en lançant la Galaxy Tab S6 Lite, une tablette 10,4″ à 399 € dotée d’un excellent rapport qualité-prix. En août, le constructeur levait le voile sur les Galaxy Tab S7 et S7+, ses nouvelles tablettes haut de gamme. Autant dire qu’elles avaient toutes les deux de sérieux arguments : présence d’un S-Pen, écran Super AMOLED, fréquence de rafraîchissement 120 Hz, 4 haut-parleurs Dolby Atmos et deux énormes batteries de 8000 mAh (S7) et 10 090 mAh (S7+). On trouve d’ailleurs cette Galaxy S7+ en ce moment à la Fnac pour 978 €, mais on trouve aussi des appareils bon marché comme la Galaxy Tab A (2019) à 199 € ou la Galaxy Tab A7 à 237 €. Il y a aussi des promos pour les iPad si vous êtes intéressés…

Samsung se rapproche d’Apple, Amazon garde la 3e place

Si Samsung poursuit dans cette voie, le leader mondial sur le marché des smartphones pourrait bien détrôner la marque à la pomme sur le marché des tablettes. Mais revenons au classement. Sur la troisième position, on trouvera Amazon avec 5,4 millions d’unités écoulées, soit une légère baisse par rapport à la même période en 2019 (-1,2%).

On retrouvera ensuite Huawei avec 4,9 millions de tablettes vendues (32,9 % de croissance), suivi de Lenovo avec 4,1 millions de tablettes expédiées, soit une croissance de 62,4%. « Le marché mondial des tablettes a enregistré de solides résultats au troisième trimestre 2020 avec une croissance de 24,9% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 47,6 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

La demande d’accès abordable à l’informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage et les loisirs en raison des restrictions du Covid-19 a conduit le marché », détaille le rapport d’IDC.

Source : Presse Citron