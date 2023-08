Les meilleurs VPN sur smartphone : protégez votre vie privée et sécurisez votre connexion !

Vous avez sûrement déjà entendu parlé des VPN et peut-être vous êtes-vous déjà demandé si vous en aviez vraiment besoin. Un VPN est un programme ou une appli qui va faire en sorte de chiffrer votre trafic Internet pour rendre vos échanges et tout ce que vous faites en ligne hors d’atteinte. Un VPN est normalement gratuit, mais ils sont difficiles à mettre en place pour le commun des mortels. Pour faciliter leur intégration, des sociétés privées se sont mises à offrir des solutions « clé en main » pour tous les appareils : ordinateurs, routeurs, smartphones, tablettes, etc.

Des tonnes de fonctionnalités annexes

Plus de mise à jour, plus de maintenance, un VPN avec vous même lorsque vous êtes dehors : une vraie valeur ajoutée pour les Internautes. Pour apporter un peu plus de fonctionnalités, ces sociétés ont eu l’idée de proposer des serveurs à l’étranger. Au lieu de passer par un serveur en France, vous pouvez vous domicilier dans n’importe quel pays du monde. Pratique pour contourner la censure et accéder à des sites bannis en France, mais aussi pour accéder à du contenu géolocalisé : matchs de foot gratuits sur des chaînes étrangères en ligne, contenus Netflix américains deux fois plus riches, etc. C’est plus futile que de protéger sa vie privée, mais c’est un petit plus sympa.

Ces VPN « commerciaux » fournissent aussi des serveurs spéciaux : pour le téléchargement P2P, la compatibilité avec Tor, des doubles VPN, etc. Et bien sûr, un abonnement vous donne le droit de protéger 6, 7 ou 8 appareils en même temps. Mais avant de voir quels services sont les plus efficaces, voyons les capacités étendues de ces VPN. Vous pourrez ainsi voir si vous en avez besoin…

4 raisons de prendre un VPN sur mobile

Anonymat et protection de la vie privée

Contacts, photos, messages, informations de localisation : nos smartphones sont remplis d’informations personnelles. Sur mobile, un VPN remplace votre IP réelle et la remplace par celle du serveur VPN : vous êtes donc anonyme sur le réseau des réseaux. Cela interdit les sites Web, les annonceurs et même votre fournisseur d’accès Internet de suivre vos activités en ligne.

Sécurisation des connexions Wi-Fi publiques

Lorsque vous utilisez votre smartphone dans des lieux publics tels que des cafés, des aéroports ou des hôtels, vous risquez d’être vulnérable aux attaques de pirates informatiques. Les réseaux WiFi publics sont souvent peu sécurisés et peuvent être facilement compromis par des individus mal intentionnés. Cependant, en utilisant un VPN sur votre smartphone, toutes vos données sont chiffrées et acheminées via un tunnel étanche.

Contourner la censure et les restrictions géographiques

Certains pays appliquent une censure stricte sur Internet, bloquant l’accès à certains sites Web et applications. Même en France, certains sites sont mis sur la touche. Certains services de streaming et de contenu en ligne peuvent être géorestreints, ce qui signifie qu’ils ne sont accessibles que dans certains pays. Pas possible de voir myCanal en vacances à l’étranger ou de voir les derniers films disponibles sur le Netflix américain lorsque vous êtes en France. Avec un VPN, vous avez accès à un Internet ouvert et sans censure.

Protection contre le suivi publicitaire

La publicité ciblée est devenue omniprésente sur Internet, et elle est souvent basée sur le suivi de vos activités en ligne. Un VPN sur smartphone rend cette tâche beaucoup plus difficile pour les annonceurs, car votre adresse IP est masquée et vos données de navigation restent privées. Cela réduit considérablement la quantité de publicités ciblées que vous verrez lors de votre utilisation de votre téléphone portable.

Quel VPN prendre ?

Les trois VPN les plus connus sont NordVPN, CyberGhost et Surfshark. Ils proposent plus ou moins la même chose avec le même degré de sécurité, la promesse de ne pas dévoiler votre identité et des serveurs spécifiques basés dans différents pays. Ils proposent aussi un mode paiement identique avec des tarifs dégressifs. Il n’y a pas d’abonnement avec une période d’engagement, vous payez l’intégralité au début et vous êtes ensuite tranquille pour 1, 2 ou 3 ans. Les pourcentages de réduction paraissent énormes parce qu’ils sont calculés sur un simple mois. Pour mieux se rendre compte du prix, ne regardez que le tarif et pas le pourcentage de réduction parfois trompeur.

NordVPN

Chez NordVPN l’abonnement « Avancé » de 2 ans avec un gestionnaire de mots de passe et une protection anti-malware. Cela revient à payer 4,99 €/mois au lieu de 13,99 €, soit une réduction de 52 % sur l’offre standard. Cette formule comprend le VPN avec ses 5789 serveurs, une protection anti-malware et un bloqueur de publicité.

CyberGhost

CyberGhost est un VPN très avantageux qui propose pour seulement 2,19 €/mois plus de 9200 serveurs dans 91 pays. En plus de ses 83 % d’économie par rapport au prix habituel, CyberGhost propose aussi 3 mois gratuits et 45 jours pour réfléchir. C’est tout simplement le service n°1 sur notre classement des meilleurs VPN 2023. Pour 28 mois de protection non-stop, vous ne paierez que 56,97 € en une seule fois.

Surfshark

Enfin, Surfshark est un VPN un peu « à part » qui propose des fonctionnalités expérimentales assez poussées toute en proposant quand même un service standard de qualité. Le prix au mois est de 2,30 €, mais si vous vous y intéressez, nous vous conseillons de lire notre article dédié. Surfshark propose aussi une offre VPN+antivirus très avantageuse.