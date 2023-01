Les meilleures séries Netflix : la sélection 2023 de la rédaction

Netflix c’est des centaines de séries au compteur et un algorithme qui vous enferme parfois dans une bulle. À la rédaction de Android-MT, nous sommes bien sûr plusieurs à avoir Netflix et nos séries préférées. Cette sélection prend donc en compte la diversité de nos goûts. Il a fallu y aller au forceps pour en sélectionner 10, mais dans ce Top, vous ne trouverez que de la qualité….

Nos autres sélections « streaming » :

Les 10 meilleures séries TV de Netflix selon la rédaction

► Black Mirror

Univers uchronique, monde dystopique, Black Mirror c’est une série britannique qui s’est popularisée depuis la saison 3 et l’arrivée de l’argent de Netflix. La bonne nouvelle avec cette série, c’est que chaque épisode raconte une seule histoire avec ses acteurs et ses enjeux. Vous ne vous sentez donc pas obligé de continuer même si ça ne vous plait pas. Les puristes préfèreront les 2 premières saisons (7 épisodes en tout), mais il faut reconnaître que de nombreux « guests » débarquent dans la série (Jon Hamm, Jerome Flynn, Topher Grace, etc.) et la qualité d’écriture ne pâtit pas vraiment de ce changement de dimension.

► Ozark

Un comptable qui blanchit de l’argent pour le compte d’un cartel mexicain entraîne toute sa famille dans une spirale tragique. C’est parfois un peu tiré par les cheveux, mais les acteurs sont très bons (optez pour la VO) et après 4 saisons haletantes, il y a une fin qui tient la route. On aime.

► Breaking Bad et Better Call Saul

Sans doute les deux meilleures séries de Netflix que nous avons réunies ici puisque Better Call Saul est lié à Breaking Bad. À la fois suite et préquelle, Better Call Saul raconte comment le filou Jimmy McGill est devenu Saul Goodman, l’avocat véreux de Walter White. Pour ne rien vous « divulgâcher », commencez par Breaking Bad, prenez votre claque et enchaînez avec le spin-off. Au milieu, vous pouvez aussi regarder le film centré sur Jesse Pinkman, El Camino.

► House of Cards

Série génialissime avant que Kevin Spacey ne soit écarté de la 6e et ultime saison à cause d’une histoire d’agression sexuelle finalement classée sans suite, House of Cards raconte l’histoire du « whip » du clan démocrate au Congrès : Frank Underwood. Aidé par sa femme Claire, ils manipulent, truquent et anéantissent les personnes qui se mettent sur leur chemin vers le pouvoir.

► Rick & Morty

Rick est un inventeur loufoque tandis que son petit fils est un incel de 14 ans. Ensemble ils vivent des aventures qui les emmènent aux quatre coins de la Galaxie. Une réelle volonté de casser les codes de la science-fiction. C’est un dessin animé, mais il est fortement déconseillé aux enfants. Les deux premières saisons sont excellentes. Le rythme baisse un peu ensuite, mais cela reste du très haut niveau.

► Downtown Abbey

Nous avons longtemps hésité à mettre cette série dans le Top 10, mais finalement nous avons cédé devant le clan royaliste. Downtown Abbey c’est l’histoire de la famille Crawley, un clan d’aristocrate cossu et propriétaire d’un vaste domaine. Les Crawley ont un million de domestiques bien contents d’être exploités et la série raconte les histoires des uns et des autres : les successions de riches et les histoires de prolétaires se mêlent. Sans être haletante, la série propose une écriture fine, des punchlines du XIXe siècle et des décors très sympas. L’avantage : au bout du premier épisode, vous savez si vous allez accrocher ou pas.

► Squid Game

Cette série coréenne a fait sensation en 2021 avec un scénario qui s’inspire légèrement du film Battle Royale : un homme criblé de dettes et en perdition accepte de participer à un jeu pour gagner une grosse somme d’argent avec pour objectif de récupérer sa vie et la garde de sa fille. Une saison qui défile à toute vitesse, une grosse claque et pas mal de surprises.

► Narcos

Les deux premières saisons de Narcos raconte la traque impitoyable de Steve Murphy et Javier Peña pour faire tomber le cartel de Medellín avec à sa tête Pablo Escobar. De bons acteurs, de l’action et surtout une histoire vraie. La saison 3 perd en intensité puisque Pablo n’est plus là, mais ça se regarde. Une excellente série.

► Peaky Blinders

Peaky Blinders c’est l’histoire d’un clan de criminels dans le Birmingham du début du XXe siècle. Bien sûr, ça se regarde en anglais. 6 saisons c’est long. Il y a une fin (avec un long métrage en prévision), mais certains membres de la rédaction n’ont pas eu le courage d’aller au bout alors que d’autres sont des fans inconditionnels de la famille Shelby.

► Evangelion

Il fallait bien un anime et même si Attack on Titan tenait la corde, nous avons choisi de sélectionner Neon Genesis Evangelion. En l’an 2000, le niveau de la mer a augmenté suite au Second Impact, un cataclysme soi-disant causé par une météorite. L’humanité a survécu malgré 2 milliards de morts, mais 15 ans après, des créatures géantes et belliqueuses, les Anges, font leur apparition et tentent de détruire la nouvelle capitale du Japon : Tokyo-3. Pour les arrêter, l’humanité peut compter sur les EVA, des robots pilotés par des adolescents. Qui sont ces Anges ? Pourquoi attaquent-ils Tokyo ? D’où vient le pouvoir des EVA ? Un animé de qualité de 26 épisodes avec deux fins alternatives sous forme de longs métrages (The End of Evangelion et Evangelion Death (True)² aussi disponible sur la plate-forme).