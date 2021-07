Les meilleures applis pour chercher et trouver un emploi

Et si vous trouviez votre prochain emploi en utilisant une application de téléphone ? Oui, c’est possible et on vous aide en vous offrant une large sélection suivant votre profil.

Allez sur Facebook et sur Instagram, c’est bien, ça détend (ou énerve) un peu, ça fait passer le temps, mais ça ne paye pas le loyer ! A moins d’être parent avec un Rothschild, membre de la famille royale britannique ou être dans ce genre de situation familiale qui simplifie un peu la vie, il est demandé à la plupart d’entre nous de travailler pour pouvoir manger et payer son loyer.

Alors si vous voulez accélérer les choses, vous pouvez passer par de très bonnes applications qui peuvent grandement vous faciliter les choses suivant votre situation.

La base !

Oui, on va commencer par les plus connues dont l’efficacité a depuis longtemps été prouvée et qui sont un peu la foire à l’emploi.

L’évidence même, c’est l’application développée par Pôle Emploi qui s’appelle Mes Offres sur laquelle vous pourrez retrouver plusieurs centaines de milliers d’offres. Trois onglets : Recherche, Mes Offres et Mon profil. What else ?, comme dirait George.

Dans le même style de poids lourds, vous trouverez les inévitables LinkedIn, Monster, StepStone et le métamoteur Indeed.

La drague de l’emploi

Le succès de Tinder a donné des idées à certaines applications d’offres d’emploi. Ainsi, que ce soit sur Shapr ou Emploi Cadres, vous pouvez gentiment swipper à droite ou à gauche les offres d’emploi. Si on vous swippe positivement en retour, vous êtes mis en relation avec l’employeur. C’est fun, mais ne vous loupez pas car les annonces refusées ne reviennent quasiment jamais.

Inutile de vous dire que vous devez bien travailler votre profil pour qu’il ait l’air le plus pro possible si vous ne voulez pas être éconduit.

« Je suis très bien où je suis »

Il est en effet possible que vous n’ayez pas envie de quitter votre région chérie ou que vous cibliez une région particulière pour X ou Y raisons. Si toutes les applications citées au-dessus permettent bien évidemment de cibler, il en existe d’autres qui mettent le critère géographique en avant.

Vous trouverez tout d’abord le bien nommé RegionsJob Emploi qui vous aidera à trouver votre bonheur dans la partie de la France qui vous attire le plus dans une liste de plus de 80 000 emplois à pourvoir.

Encore plus fort, Corner Job va même se servir de la géolocalisation de votre téléphone pour vous vous montrer les offres d’emploi autour de vous. Vous pouvez donc vous lancer dans une sorte de Pokemon Go de l’emploi.

Vous êtes tellement spécial !

Il se peut en effet que vous préfériez que les offres d’emplois soient vraiment ciblées sur vos spécialités.

Pour les cadres et dirigeants, privilégiez Cadreo.

Vous cherchez un emploi à l’étranger ? Votre bonheur se trouve probablement sur l’appli European Jobs.

Les cadres, managers et Jeunes Diplômés se dirigeront vers Apec (Agence pour l’emploi des cadres). Vous y trouverez également un vaste choix de stages pour les diplômés Bac +3 à Bac +5 et plus.

Pour ceux qui privilégient l’intérim, Iziwork est là pour vous.

Essayons quelque chose de nouveau

Nous sommes en 2021 et, même si le terme à un peu perdu de sa superbe, nous parlons encore çà et là de « Start-ups ». Ces entreprises jeunes et pleines d’énergie sont là pour bousculer l’ordre préétabli et proposent toujours de nouveaux concepts, même dans la recherche d’emploi.

C’est ainsi qu’est né Heroes Jobs ! Sous ce nom Marvelesque se cache une innovation qui va plaire justement aux plus jeunes et beaucoup moins aux anciens. Ici, pas de place pour les sempiternelles CV et lettres de motivation. Non, ici, on postule avec une courte vidéo. On se présente, on va à l’essentiel et le tour est joué si ça veut rire. Vos futurs employeurs se présentent d’ailleurs de la même manière. Tellement 2021 !

Quelle que soit l’application que vous choisirez, bon courage à tous ceux qui recherchent un emploi.

