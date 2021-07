Les meilleures applications pour transférer facilement de l’argent à ses proches

Imaginons une scène dans laquelle 95% d’entre nous allons nous retrouver (Courage aux 5% qui n’ont pas d’amis) : c’est l’anniversaire de Machin qui fête ses 25 ans ! Ses amis ont décidé de lui offrir un magnifique chapeau en fourrure de castor. Machin est très heureux mais, ce qu’il ne sait pas, c’est que c’est Truc qui a payé le cadeau à lui tout seul. Le cauchemar ne fait donc que commencer pour Truc qui va devoir demander à tous les Bidules qui ont participé de lui rembourser leur part.

Le vrai problème de Truc, c’est qu’il n’est pas très high-tech et il se retrouve à donner son RIB à 26 personnes et à attendre le bon vouloir de chacun pour lui redonner ses euros dépensés. Une galère totale qui lui fait même regretter d’avoir proposé d’avancer l’argent à tout le monde. Alors Truc s’énerve et se dit que, la prochaine fois, il laissera un des Bidules s’en occuper.

Ce top s’adresse à tous les Trucs et les Bidules à qui nous voulons faciliter le transfert d’argent.

Lydia : l’attente est finie (Seuls ceux qui regardent Handmaids tales verront la référence au personnage de Tante Lydia)

Commençons par l’une des plus belles réussites françaises dans le domaine des applications de téléphone. Déjà implantée depuis 2013, Lydia permet de transférer de l’argent instantanément à une personne de vos contacts simplement en créant un compte connecté à votre compte en banque principal. Vous pouvez même créer des cagnottes très pratiques pour mutualiser les collectes.

L’application s’est petit à petit elle-même transformée en banque puisque vous pouvez maintenant avoir votre carte Visa et même demander de mini-prêts à la volée. Avec plus d’un million de téléchargements, Lydia est bien implantée sur le territoire français.

Pumpkin : la citrouille qui monte

Là aussi, nous sommes face à une application française avec des bureaux entre Lille et Paris. Pumpkin a séduit plus de 1,2 millions de personne et permet le transfert d’argent vers n’importe quelle personne dont vous avez le numéro de téléphone et qui s’est elle aussi inscrite au service.

Depuis 2020, vous pouvez également créer un compte courant qui vous donne droit à une carte bancaire. Son avantage ? Des cashbacks dans des boutiques et magasins de plus en plus nombreux en France, comme chez Auchan ou Franprix par exemple.

Enfin, pour ceux qui voyagent à l’étranger, sachez que le paiement avec la carte ne donne lieu à aucun frais bancaires. Vous avez également droit à deux retraits gratuits quel qu’en soit le montant. A partir du troisième, il vous en coûtera 1€.

Revolut : on connaît la musique

Dans le même style, vous trouverez Revolut qui nous vient de Lituanie. Là aussi, grande facilité de paiement avec vos amis via l’application qui fonctionne comme un porte-monnaie. Vous y transférez des fonds depuis votre compte bancaire associé puis envoyez ou recevez de l’argent sans attendre et sans frais.

Pour les fous de cryptomonnaies, vous pouvez également acheter des devises directement par le biais de l’application. Une manière simple de se lancer dans cette aventure sans passer par des sites spécialisés.

Lyf Pay : la QR de jouvence

Même principe de paiements instantanés entre ami pour Lyf Pay qui fait proprement le boulot. L’originalité de l’application se situe dans sa fonctionnalité pour payer dans les magasins. Pas de carte ici, mais un QR code à faire scanner par la personne à la caisse. Une bonne façon de laisser sa carte bleue à la maison pour ne pas la perdre. Reste à ne pas perdre son téléphone à la place.

Paylib : le loup dans la bergerie

Alors que la plupart des banques vous facturent encore 1€ le transfert immédiat, certaines d’entre elles se sont associées avec Paylib afin de les rendre gratuits en passant par cette application. C’est simple, efficace et sans chichis. Nous vous en avions parlé dans un article l’année dernière…

