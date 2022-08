Les meilleures applications pour la construction de bâtiments en 2022

Vous travaillez dans le domaine de la construction ? Vous êtes un amateur, mais vous désirez que le travail soit fait proprement ? Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleures applications pour le secteur de la construction en 2022, des applications qui peuvent également être pratiques pour réaliser l’estimation de votre maison.

1. PlanRadar

La première application que nous vous présentons est d’origine autrichienne, et elle peut être utilisée pour différentes étapes de la construction de bâtiments, notamment pour la gestion et le contrôle des chantiers, tout en gardant en mémoire vos diverses documentations. Cette application est disponible dans de nombreuses langues, et elle est très simple d’utilisation. De plus, elle est particulièrement pratique pour vous aider à suivre l’avancée de votre chantier de construction, tout en gardant à portée de main toutes les informations, documents et données dont vous pourriez avoir besoin.

2. Procore

Cette application est particulièrement utilisée sur le marché américain, et elle est elle aussi destinée à faciliter la gestion de projet, pour un meilleur suivi de vos différents chantiers. Il est possible d’y retrouver des journaux de chantier, mais aussi des plans des plus pratiques, que vous pourrez réaliser en ligne. Des calendriers sont aussi disponibles, ainsi que des outils de planification, pour une application très complète. Seul point à prendre en compte, le service client ne sera disponible qu’en anglais.

Grâce à cette application, vous pourrez rapidement réaliser le plan de votre logement existant ou de votre futur logement, un point qui devrait vous aider pour l’estimation de votre maison. L’estimation d’un bien immobilier passe en effet par la taille du logement, bien que le prix immobilier du quartier ou de votre ville soit aussi à prendre en compte pour l’estimation d’un appartement, ou pour estimer sa maison en ligne.

3. AutoCAD

AutoCAD est l’une des applications les plus utilisées dans le secteur du bâtiment, et elle n’a aujourd’hui plus à faire ses preuves auprès des professionnels du secteur. Elle propose des outils simples d’utilisation, parfaits pour créer des plans et des croquis de tout type. Pour en profiter, il est nécessaire de souscrire un abonnement, bien que les tarifs de l’application restent très raisonnables. Pour autant, un léger point négatif est à considérer : l’application ne vous propose que des plans en 2D, certains professionnels pouvant préférer les plans 3D.

4. GnaCAD

Cette application est très pratique pour vous permettre de poursuivre votre travail à tout moment, et même depuis votre ordinateur, puisqu’il est possible de l’utiliser depuis un smartphone. Elle vous permet de créer tout type de plan grâce à vos doigts, sans avoir à vous servir d’un ordinateur. Le plan une fois terminé peut ensuite être envoyé par e-mail, téléchargé ou imprimé, selon vos besoins. Cette application est simple et très pratique d’utilisation, et vous devriez très vite parvenir à la prendre en main, pour de multiples utilisations. Pour autant, elle n’est disponible que pour les personnes disposant d’un iPhone.

5. Floor Plan Creator

Enfin, la dernière application que nous souhaitions vous présenter aujourd’hui s’appelle Floor Plan Creator. Comme son nom l’indique, il s’agit là encore d’une application qui vous permet de générer et de créer des plans de tout type, dont les plans d’étage, dont vous pourrez bénéficier en 3D. Sur vos plans, vous pourrez ajouter tout type de meubles et d’accessoires, et pourrez choisir de découvrir la version d’essai de l’appli gratuitement pendant quelques jours, pour vous assurer qu’elle vous convient.