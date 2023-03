Les groupes WhatsApp : la fin de l’enfer !

Les groupes WhatsApp vont connaître quelques changements. Il faut dire que c’est souvent le grand bazar puisque les admins manquaient de pouvoir. Dorénavant, ces derniers pourront jeter un œil et gérer les demandes d’adhésion aux groupes depuis un onglet dédié. Il ne suffira plus de cliquer sur un lien pour débouler sur un groupe comme un cheveu sur la soupe. Un inconnu devra donc se faire accepter par l’admin pour participer à un groupe.

WhatsApp for iOS and Android get new features for group chats!

New group features with improved admin privacy control and the ability to find groups in common with other contacts by searching for their names are gradually rolling out on Android and iOS.https://t.co/OWodQ89FUx

