Les Google Pixel 3 déjà obsolètes et bons pour la poubelle ! Comment y remédier ?

Si Google a décidé d’offrir 5 ans de mise à jour de sécurité sur les récents Pixel 6, ce n’est pas le cas des anciens smartphones de la marque. On vient donc d’apprendre que les Pixel 3 et 3XL sortis en novembre 2018 sont d’ores et déjà sur la touche…

Sans mise à jour de sécurité, nos smartphones sont vulnérables aux failles découvertes dans le système Android. Il y a quelques années, Google a forcé la main des constructeurs qui tardaient à proposer les mises à jour sur leur téléphones. La firme avait même demandé à ce que les marques proposent un suivi pendant au moins deux ans : le minimum syndical.

Un gaspillage incompréhensible…

Depuis la sortie du Pixel 6, Google promet 5 ans de mise à jour sur leurs nouveaux appareils, mais ce n’est pas le cas des Pixel 3 et 3XL qui sont sortis fin 2018 et qui se retrouvent donc obsolètes à partir de… maintenant ! Un comble pour un smartphone de 3 ans qui fonctionne encore très bien, prend de très belles photos et est équipé d’une puce Snapdragon 845 qui figure toujours dans le haut du panier.

When asked why it stopped supporting the #Pixel3, @Google said, “We find that 3 years of security & OS updates still provides users with a great experience for their device." Time to do better #Google! 🔥#RightToRepair ⚒️https://t.co/lTHoKtU25s — Right to Repair Europe (@R2REurope) January 26, 2022

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez les décideurs de Google ? Ils pourraient montrer l’exemple, non ? D’autant qu’il suffirait de simplement changer d’avis, il n’y a rien d’irrémédiable à cette situation. Au niveau écologique c’est une catastrophe : ce n’est pas comme si le recyclage des matières premières était efficace et simple à réaliser. Vous vous souvenez l’époque ou la devise de la marque était « Don’t be evil » ? Même Apple fait mieux puisqu’un iOS 15 est parfaitement utilisable sur un iPhone 6S : un appareil qui a plus de 6 ans ! Pourquoi Google ne pourrait-il pas faire pareil ?

Se passer de Google ?

Et ce n’est pas fini puisque la voiture-balai est en marche pour d’autres smartphones. Ce sera donc au tour des Pixel 3a et 3a XL en mai 2022. Quant aux Pixel 4, le glas sonnera en octobre 2022…

Il existe cependant des solutions si vous ne désirez pas jeter ou recycler votre appareil : les ROM alternatives comme LineageOS. Il s’agit d’un système d’exploitation basé sur Android, mais qui fait ce qu’aucun constructeur ne propose : des mises à jour vers les nouvelles versions d’Android pour des appareils anciens et la continuité des mises à jour de sécurité.

Alors bien sûr, il faudra un peu bidouiller, se familiariser avec le déverrouillage du bootloader, le root ou le flashage de ROM, etc. Des notions qui échappent au grand public, mais qui ne sont pas inaccessibles. Avec un peu de motivation, il est possible de redonner une seconde jeunesse à un appareil frappé du sceau de l’obsolescence en une après-midi. LineageOS en est à sa version 18 et la version 19 qui sera lancée cette année passera à Android 12. Presque 200 appareils sont compatibles et c’est bien sûr le cas des Pixel 3, mais aussi des smartphones Samsung, Xiaomi, Sony, OnePlus, HTC, Huawei, etc.

Sur votre appareil, faites un tour dans Paramètres>Système>Sécurité et regardez la date de la mise à jour de sécurité de votre système. Vous pourriez avoir des surprises. Sur le site de LineageOS, regardez si votre appareil est pris en charge et cliquez sur Installation instructions pour afficher un tutoriel. Ils sont malheureusement en anglais, mais très bien conçus.

Mentionnons aussi le projet français /e/ qui est en fait un fork de LineageOS en mode « dégooglelisé » qui a le mérite d’exister, mais qui est compatible avec moins d’appareils…