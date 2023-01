Les GAFAM et Big Tech sont trop méchants ! L’éclair de lucidité de Joe Biden ?

Sans doute pas assez occupé à trouver une solution à la guerre en Ukraine, l’ami Joe – quand il n’oublie pas des documents classés top secret chez lui ou qu’il serre des mains dans le vide – écrit des tribunes dans le Wall Street Journal. Dans celle du 11 janvier 2023, il se dit d’abord très fier du rayonnement de l’industrie américaine des nouvelles technologiques dans le monde. Bien.

Joe Biden has made it clear that he wants to lead the charge to change how Big Tech operates in the US, but not everyone agrees with his vision of a better future for US tech innovation.https://t.co/J82HXtvm2i — Ars Technica (@arstechnica) January 14, 2023

Il poursuit en partageant ses inquiétudes sur la collecte, le partage et l’exploitation des données personnelles mettant en danger les femmes, les minorités et les enfants. L’homme blanc ? On s’en fout. C’est lui le méchant de toute façon. « Sleepy Joe » – comme l’appelait Orange Man – souhaite que les démocrates et les républicains arrivent à s’associer pour créer une législation non partisane pour que la Big Tech rende des comptes aux Américains. Il bifurque ensuite sur le cyberharcèlement et les enfants et souhaite que les réseaux sociaux deviennent plus responsables quant à l’expérience qu’ils proposent à leurs jeunes utilisateurs.

« Nous devons tenir les réseaux sociaux responsables de l’expérience qu’ils mènent sur nos enfants dans un but lucratif. »

Joe Biden

Les 3 axes de Robinette

Pour cela, il souhaite faire 3 choses :

1/ Créer une protection au niveau fédéral. Le préz considère que rendre public le type de données collectées n’est pas suffisant et que de nombreuses données ne doivent tout simplement pas être récupérées. Il veut aussi interdire la publicité ciblée pour les jeunes.

2/ Rendre responsables les acteurs de la Big Tech sur ce qu’elles diffusent et sur les algorithmes qu’elles utilisent.

3/ Encadrer la concurrence dans le secteur pour permettre aux jeunes pousses de ne pas se faire écraser ou racheter.

Ce troisième point est crucial lorsqu’il faudra s’entendre entre démocrates et républicains au Congrès, car une frange très à droite et quasi-libertarienne des républicains est bien sûr contre les mesures anticoncurrentielles. Au pays des cow-boys, on n’aime pas trop que le gouvernement fédéral mette son grain de sel dans l’économie.