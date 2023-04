Les box IPTV : qu’est-ce que c’est ?

Les box TV sous Android – en plus d’afficher des applis, de regarder Netflix ou de jouer – permettent aussi de profiter de chaînes et de contenus originaux pour par très cher via IPTV. Ce phénomène a pris tellement d’ampleur qu’on parle maintenant plus de box IPTV que de box Android. Décryptage…

Qu’est-ce qu’une box IPTV ? Il s’agit d’un boîtier qui se branche sur votre téléviseur via la prise HDMI et qui se contrôle avec une télécommande, comme un décodeur TV. Il en existe à tous les prix et avec des fonctionnalités différentes (4K, connectique, etc.) Pour vous en rendre compte, vous pouvez toujours aller consulter cette liste de box IPTV.

Au centre de votre monde numérique

Généralement, ces box fonctionnent sous Android ou Android TV. Vous retrouverez alors votre compte Google avec le Play Store pour télécharger vos applications habituelles : YouTube, Netflix, Disney+, VLC, Twitch, Molotov TV, Kodi, mais aussi vos jeux, car vous pouvez y brancher des manettes en utilisant la connexion Bluetooth. Une sorte de « media center » qui permet aussi d’ajouter une clé USB, un disque dur pour regarder vos films téléchargés ou vos morceaux en MP3, OGG, FLAC, etc. Les plus dégourdis pourront aussi connecter leur box à leur réseau pour partager les fichiers de leur PC sur leur box.

IPTV, kézako ?

Mais alors pourquoi « IPTV » ? Ce terme signifie simplement que vous recevez la télévision par Internet. Il existe de nombreux services payants qui utilisent cette technologie : Canal+, beIN Sports, Amazon Prime Video, etc. On trouve aussi des bouquets vendus « sous le manteau » avec des tonnes de chaînes pour un prix très avantageux. Ce sont bien sûr des services qui prennent des libertés avec les droits d’auteur. Ce sont aussi des services sur qui vous n’avez aucun moyen de recours si jamais la connexion est mauvaise ou s’ils sont injoignables au bout de quelques mois. Nous vous conseillons donc de rester dans la légalité et de faire appel à des services ayant pignon sur rue.