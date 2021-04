Les applis pour suivre Thomas Pesquet et l’ISS sur son smartphone

L’astronaute français Thomas Pesquet décolle une nouvelle fois vers l’espace. Quatre ans et demi après son premier voyage vers l’ISS, le français de 43 ans séjournera 6 mois dans l’espace pour la mission Alpha. Il sera accompagné de trois autres voyageurs spatiaux. Le lancement qui devait avoir lieu ce jeudi 22 avril a été reporté en raison des conditions météorologiques défavorables. Le départ aura donc lieu le vendredi 23 avril 2021 à 11 h 49.

#MissionAlpha Nous avons un nouvel horaire de lancement car la météo est défavorable : vendredi 23 avril à 11h49 CEST. @TheRealBuzz Aldrin m'avait donné 2 conseils lorsque je suis devenu astronaute : « Respecte tes ainés… et apprends la patience. » 😅 La sécurité avant tout ! pic.twitter.com/PLGa9bFyEW — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 21, 2021

Si vous souhaitez suivre le lancement en direct et participer à cette grande aventure depuis votre smartphone, sachez qu’il existe quelques applications qui permettent de le faire.

► ISS Detector

Pour les passionnés d’astronomie, l’application ISS Detector vous permet de savoir quand et où regarder la Station Spatiale Internationale. Grâce à son système de géolocalisation, l’appli vous informe par notification quelques minutes avant chaque passage de l’ISS. L’application vérifie également si les conditions météo sont bonnes, car un ciel dégagé est parfait pour une observation.

Sur la partie gauche de l’écran, une icône représentant un œil plus ou moins gros symbolise la qualité d’observation des passages de l’ISS en fonctions de certains critères : nuit plus ou moins tombée, couverture nuageuse et de l’angle de l’engin par rapport à votre position. Une fonctionnalité « Radar » permet aussi d’avoir un aperçu en temps réel et en réalité augmentée sur la position de l’ISS dans le ciel.

Enfin, une fois l’équipage arrivé à destination, vous pourrez jeter un œil à bord de l’ISS et ou par l’hublot de cette dernière. Il suffit pour cela de se rendre sur l’onglet « Vidéo en direct ». Gratuite, ISS Detector propose par l’intermédiaire d’achats intégrés, d’ajouter les comètes et planètes, satellites radio amateurs et des objets remarquables, comme le télescope spatial Hubble ou les satellites Starlink de SpaceX.

► Thomas Pesquet VR

La seconde application, Thomas Pesquet VR comme son nom l’indique utilise la réalité virtuelle. Elle nécessite donc l’utilisation d’un Cardboard ou un casque VR adapté à votre smartphone. Elle retrace dans plusieurs vidéos la dernière sortie dans l’espace de l’astronaute français. Au programme, vous retrouverez entre autres :