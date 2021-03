Les applis espionnes sur smartphone : comment ça marche ? Quelles fonctionnalités ?

Géolocalisation, accès aux messages, enregistrement des frappes, accès aux photos reçues et envoyées, liste des recherches Internet, possibilité de consulter le calendrier, les contacts, les SMS, le journal d’appel : c’est ce que proposent des applis comme mSpy, HowerWatch, TheTruthSpy ou Spyzie. Ces applications payantes rivalisent d’ingéniosité pour proposer des fonctionnalités de plus en plus avancées. Mais avant de payer (il n’existe pas vraiment de logiciel espion pour téléphone portable Android gratuit), les personnes intéressées veulent savoir si les promesses seront tenues.

Des promesses tenues

La vérité c’est que sur les applications que nous avons essayé, rares sont celles qui échouent. L’application mSpy par exemple est extrêmement bien conçue. Même si vous n’êtes pas un spécialiste, vous allez pouvoir installer l’appli sur l’appareil que vous voulez surveiller en quelques minutes. Tout est expliqué en français : il suffit de lire les instructions. L’installation est en effet un peu plus complexe que pour une appli standard : il faut prendre quelques précautions pour qu’elle soit bien cachée, qu’elle ne puisse pas être détectée par une appli antivirus et qu’elle ne soit pas effacée de la mémoire vive si Android décide qu’elle consomme trop d’énergie. En 5 minutes, le smartphone est prêt à être suivi.

mSpy : mission accomplie

Et parmi les applications qui ont pignon sur rue, mSpy est un modèle du genre. Si vous ne connaissez pas le modèle de l’appareil, mSpy se chargera de le trouver. Et même si ce n’est pas un Samsung ou un Apple, mSpy fonctionnera à 100 % : il suffit de se connecter à l’interface mSpy depuis un navigateur et accéder à toutes les choses que vous pouvez consulter : SMS, Messenger, Skype, Snapchat, appels téléphoniques, position GPS, keylogger, liste de contacts, fichiers multimédias, etc. Attention, nous sommes obligés de rappeler que même si ce type d’appli est tout à fait légal, vous n’avez pas le droit de l’utiliser sur l’appareil de quelqu’un sans son consentement. Il s’agit de solutions destinées avant tout à surveiller vos enfants ou les personnes qui sont sous votre responsabilité. Pour plus d’infos sur mSpy, cliquez ici »