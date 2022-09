Vous avez envie de voir Les Anneaux de Pouvoir ? Cette préquelle au Seigneur des Anneaux est uniquement visionnable sur Amazon Prime Video. Mais plutôt que de payer 69,99 € par an, pourquoi ne pas profiter de l’offre permettant de profiter gratuitement du service pendant 30 jours ? Pour les étudiants, c’est même 90 jours de gratuité totale ! Et tout ça sans engagement.

Vous avez aimé la trilogie de Peter Jackson et vous aimeriez vous replonger dans la Terre du Milieu ? En ce moment Amazon diffuse une série basée sur l’univers de Tolkien et qui raconte la fin de la Guerre de Grande Colère, la chute de Morgoth et l’avènement de Sauron. Une super série sortie le 2 septembre et qui propose un nouvel épisode tous les vendredis. On en est donc déjà au cinquième et si vous n’avez rien de mieux à faire ce soir, ce serait dommage de passer à côté. La bonne nouvelle c’est que le huitième et dernier épisode de la saison 1 sera diffusé le 14 octobre.

Avec notre offre de 30 jours gratuits, vous aurez donc tout le loisir de voir la série. Et pas de surprise au bout des trente jours d’essai, il vous suffit de résilier votre abonnement avant la date butoir pour être libre de tout paiement.

30 ou 90 jours gratuits !

Vous êtes étudiant ? Cette période d’essai est portée à 90 jours (3 mois !) et si vous poursuivez au-delà de la période d’essai gratuite, le sera seulement de prix de 2,91 €/mois. C’est 3 fois moins cher que Netflix. Tout ce qu’il faut pour prouver que vous êtes étudiant c’est un e-mail fourni par votre école ou votre université. Si c’est votre cas, cliquez ici pour profiter de l’offre.

Une fois que vous serez abonné vous profiterez de tous les avantages de Amazon Prime :

► Amazon Music Prime avec de 2 millions de morceaux en streaming

► Amazon Prime Reading avec un énorme choix de livres électroniques

► Amazon Prime Gaming et sa sélection mensuelle de jeux PC.

Et bien sûr des livraisons gratuites et plus rapides lorsque vous commandez sur Amazon. Si vous ne voulez pas poursuivre au delà de la période dessai et donc ne rien payer du tout, le mieux est certainement de résilier immédiatement pour éviter d’oublier de le faire plus tard