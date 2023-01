Les 8 meilleurs livres sur la blockchain et la cryptomonnaie en 2023

Cryptomonnaie et blockchain sont des termes que l’on entend souvent. En effet, ces dernières années ont été marquées par l’évolution fulgurante de la monnaie virtuelle. Cependant, investir dans ces types de monnaies n’est pas aussi évident que ça. Il faut apprendre à le faire, connaître les différentes techniques d’analyses et être à la page de l’évolution des meilleures cryptomonnaies. Quels sont les livres les plus recommandés à lire sur cet univers cette année ?

1 – Or numérique

Vous voulez apprendre à investir dans les cryptomonnaies ? D’emblée, apprenez-en davantage sur la première crypto de l’Histoire : le Bitcoin. Ce livre intitulé « Or numérique » ou « Digital Gold » en anglais a été écrit par le journaliste Nathaniel Popper. Il parle de l’histoire de la création de cette cryptomonnaie qui est la première d’une longue liste. Le livre expose en premier lieu la définition de l’argent et pourquoi a-t-il pris la forme que l’on connaît actuellement. Puis, il relate le fait que les cryptomonnaies pourraient être une meilleure option d’échange. Ce bouquin parle également de l’histoire de la blockchain. Il est parfait pour les débutants en la matière.

2 – La révolution de la blockchain

Ce livre intitulé « La révolution de la blockchain » a été écrit par Don Tapscott avec son fils Alex. Il relate de manière claire et concise comment la blockchain a révolutionné le monde et quels ont été les éléments de sa réussite. Best-seller, ce livre a été traduit dans 15 langues et est mondialement connu des plus grands analystes et investisseurs de la cryptomonnaie. Il vous apprend beaucoup sur les tokens. Les auteurs ne manquent pas non plus de parler de comment ils voient le futur de la blockchain et de comment elle va impacter le monde.

3 – Investir dans les cryptomonnaies

Disponible sur Amazon et sûrement dans d’autres boutiques en ligne, ce livre est destiné à tous les amateurs, les passionnés et les professionnels de la cryptomonnaie. Comme on sait que ce domaine ne cesse de se développer, il est plus que recommandé de s’informer sur le sujet avant de se lancer. Ce livre facilite l’apprentissage des débutants, mais permet aussi aux professionnels d’aller plus loin dans leur passion. Ce livre expose quelques points comme la définition de la cryptomonnaie, les critères à considérer pour choisir la bonne ou encore l’essentiel à savoir sur la Blockchain.

4 – Bitcoin pour les débutants et à toute épreuve

Bitcoin est la cryptomonnaie la plus connue de nos jours. C’est aussi celle qui a été créée la première parmi les centaines de crypto existantes dans le monde. Actuellement, vous pouvez la trader facilement dans des plateformes comme Gemini, Bitcoin Evolution app, Bitstamp, etc. Mais avant cela, plongez-vous dans ce livre qui est parfait si vous êtes un débutant en la matière. Il vous explique de manière concise et précise comment fonctionne l’or numérique et comment investir dans les actifs numériques. Vous pourrez également en apprendre davantage sur les différentes techniques pour se protéger sur Internet.

5 – Les bitcoins. Plus que de l’argent

Vous voulez en savoir davantage sur les cryptomonnaies et sur le Bitcoin en particulier ? Ce livre d’Alex Fork pourrait devenir votre guide pour un tel périple. Mettant en évidence toutes les méthodes et techniques sur le fonctionnement des actifs numériques décentralisés, cette œuvre est parfaite pour les débutants, mais aussi pour ceux qui sont déjà assez avancés dans le domaine. Ce livre parle aussi des réglementations sur les cryptomonnaies. Il vous donnera un aperçu assez global de tout ce qui touche les monnaies numériques.

6 – L’ère des crypto-monnaies

Ce bouquin est l’un des plus populaires qui parle de la blockchain. Il raconte le rôle que la blockchain et les monnaies numériques jouent dans le monde où nous vivons. Rédigé par Paul Vigna et Michael Casey qui sont des membres du Wall Street Journal, il explique qu’un changement radical sur les cryptos et les exchanges s’apprête à exploser et changer le monde.

7 – Blockchain pour les entreprises

Il s’agit d’un livre qui a été écrit par William Mogayar et Vitalik Buterin, relatant le fonctionnement de la blockchain. Avec celle-ci, désormais, ce sont les chiffres et les formules qui assurent la sécurité sur Internet. Dans le livre, les auteurs expliquent aussi de manière claire la finalité de la blockchain qui est d’assurer toutes sortes de transactions en ligne.

8 – Comprendre Bitcoin en seulement 2h

C’est un autre livre qui parle du Bitcoin avec tout ce qu’il y a à comprendre en seulement deux heures. C’est l’objectif même des auteurs : enseigner aux débutants tout ce que l’on doit savoir sur le Bitcoin en un temps record. Et avec ce livre, c’est tout à faire possible.

Il y a toujours plus à apprendre et à découvrir sur les cryptomonnaies, que vous soyez débutant ou expérimenté. Les livres de cette liste proposent beaucoup d’informations et de perspectives intéressantes, et ils sont vraiment utiles en 2023.