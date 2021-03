Les 6 conseils d’Elon Musk pour être plus productif

On ne présente plus Elon Musk. La seconde fortune au monde, juste derrière Jeff Bezos, occupe régulièrement la scène médiatique, que ce soit avec sa marque automobile Tesla, avec son agence d’astronautique et d’aérospatial SpaceX, ou encore dans le domaine des cryptomonnaies. En effet, le milliardaire est un ardent défenseur des devises virtuelles, notamment le Bitcoin et le Dogecoin.

En ce début d’année 2021, Elon Musk s’apprête à augmenter la cadence de la production de voitures électriques dans ses différentes usines Tesla en passant de 2000 véhicules hebdomadaires à 6000. Dans cette optique, le patron a tenu à prévenir ses managers via un mail interne. Au passage, Elon Musk en a profité pour leur prodiguer quelques conseils pour organiser l’accélération de la production, et ce à tous les niveaux. Un mail interne que nos confrères du site Cadre et Dirigeant Magazine ont pu se procurer.

Elon Musk n’aime pas les réunions

Alors, on vous le dit tout de suite, ces conseils ne s’appliquent pas vraiment à toutes les entreprises. Libre à vous après de les adopter, mais ces directives peuvent potentiellement vous coûter votre emploi. Sauf si vous travaillez chez Tesla. On vous laisse juger par vous-même :

Quittez une réunion si vous n’apportez aucune valeur : quittez une réunion ou raccrochez le téléphone si vous réalisez que vous ne contribuez pas à l’évènement. Selon Musk, il n’est pas impoli de partir d’une réunion si l’on considère que l’on n’apporte rien, bien au contraire.

: quittez une réunion ou raccrochez le téléphone si vous réalisez que vous ne contribuez pas à l’évènement. Selon Musk, il n’est pas impoli de partir d’une réunion si l’on considère que l’on n’apporte rien, bien au contraire. Limitez les participants de la réunion : pour Elon Musk, les réunions en petit comité (5 personnes maximum) sont bien plus efficaces que les grands meetings. Organisez des réunions avec les personnes importantes du projet, et envoyer un compte-rendu rapide aux autres employés moins impliqués

: pour Elon Musk, les réunions en petit comité (5 personnes maximum) sont bien plus efficaces que les grands meetings. Organisez des réunions avec les personnes importantes du projet, et envoyer un compte-rendu rapide aux autres employés moins impliqués Limitez les réunions : « La réunionite est l’ennemi des entreprises » d’après Elon Musk. Pour lui, les réunions ne doivent être organisées qu’en cas de problème urgent ou majeur

: « La réunionite est l’ennemi des entreprises » d’après Elon Musk. Pour lui, les réunions ne doivent être organisées qu’en cas de problème urgent ou majeur Communiquez en direct, en court-circuitant la hiérarchie : « L’une des sources principales de problèmes est la mauvaise communication entre les départements. Le moyen de résoudre ce problème est de permettre la libre circulation des informations entre tous les niveaux ». Il poursuit : « la communication doit passer par le chemin le plus court, et non par la chaîne de commandement »

: « L’une des sources principales de problèmes est la mauvaise communication entre les départements. Le moyen de résoudre ce problème est de permettre la libre circulation des informations entre tous les niveaux ». Il poursuit : « la communication doit passer par le chemin le plus court, et non par la chaîne de commandement » Justifier ses actions par le bon sens : Prenez chaque décision en fonction du bon sens, au delà des consignes

: Prenez chaque décision en fonction du bon sens, au delà des consignes Bannissez le jargon pompeux et technique : supprimez tous les acronymes, termes techniques et « mots absurdes » utilisés pour nommer les produits, les composants, et les technologies Tesla

Et vous, que pensez-vous du management d’Elon Musk ? Si Tesla a atteint un tel succès, on se dit que cela doit forcément fonctionner un peu !