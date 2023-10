Les 5 monstres du jeux vidéo mobile pèsent 47 milliards !

En 2021, l’industrie des jeux vidéo pesait la bagatelle de 193 milliards de dollars. Un chiffre très impressionnant, mais dans cette activité, c’est l’industrie des jeux mobiles qui connaît une croissance encore plus rapide avec plus de 98 milliards de dollars de revenu la même année. Il faut dire que la donne a bien changé depuis les années 2000 ou 2010 avec l’avènement des titres AAA sur des smartphones de plus en plus puissant. Dans ce secteur particulier, les grosses compagnies bien établies peinent à se faire une place. Si Electronic Arts est dans le top 10 avec un revenu de 718 millions, la firme américaine est bien loin des 27 milliards du géant chinois Tencent. C’est le même constat avec Nintendo, Ubisoft, Sony, Microsoft, etc. Alors, qui sont ces nouvelles sociétés qui dominent le marché ?

Le nouveau roi du jeu mobile : Tencent.

Tencent, le conglomérat basé en Chine est le numéro un du jeu mobile avec plus de 27 milliards de dollars de recette en 2021. Elle représente à elle seule plus d’un quart des ventes dans le segment des jeux mobiles. Vous n’avez jamais entendu parler de Tencent ? Vous connaissez sans doute ses jeux : Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Peacekeeper Elite, League of Legends, Arena of Valor, Play Bingo games India, Honor of Kings, mais aussi des jeux PC sous licence comme Monster Hunter Online, Call of Duty Online, Valorant, Pokémon Unite, NBA 2K Online, etc. Créée en 1998, la firme s’est lancée dans le jeu vidéo aux alentours de 2007-2008 en achetant des licences de jeux sud-coréens. Ses jeux mobiles font partie des jeux payants les plus populaires sur le marché chinois depuis plusieurs années. Bien que la plupart de ses clients se trouvent en Chine, Tencent a fait d’importantes percées sur le marché mondial. Il détient des participations dans plus de 40 sociétés de jeux dans le monde, y compris les développeurs de certains des jeux très populaires comme Fortnite ou Clash of Clans. Ces investissements ont considérablement augmenté ses revenus déjà astronomiques.

Un n°2 presque 100 % chinois

Netease est une autre société chinoise qui pèse de tout son poids avec des revenus annuels estimés à 10 milliards de dollars. Au début des années 2010, Netease avait déjà à son actif plusieurs jeux sur PC ou mobile avant même que Tencent ne rentre sur le marché. La série fantastique Westward Journey continue de faire de belles recettes tandis que Tianxia, New Ghost et Justice restent parmi les jeux mobiles les plus populaires en Chine. Netease s’est concentré sur le développement de versions chinoises de jeux occidentaux populaires sur PC et sur mobile. Elle s’est par exemple associée à Activision Blizzard pour les portages des jeux mobiles World of Warcraft, Diablo et Starcraft dans l’Empire du Milieu. Netease a également travaillé avec Mojang Studios pour développer des versions chinoises de Minecraft, toujours très populaires. Plus récemment, Netease s’est efforcé d’utiliser des franchises occidentales populaires comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux pour développer encore plus de jeux sur le marché local.

Un seul américain dans le top 5

Sur la troisième marche du podium, nous allons retrouver Garena, une société basée à Singapour qui a récolté 4,3 milliards de dollars en 2021. Elle a bâti son succès en proposant des jeux mobiles dans son fief, mais aussi en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Garena est surtout connue pour son « battle royale » Free Fire, qui jouit d’une énorme popularité. Il est le troisième jeu mobile le plus téléchargé de l’histoire derrière Subway Surfers et Candy Crush Saga. Pas mal ! Depuis, Garena a amélioré son jeu phare avec de meilleurs graphismes et des fonctionnalités exclusives pour conquérir le marché occidental. La firme a aussi tenté des aventures sur d’autres licences comme FIFA Online par exemple.

Enfin un nom connu ! Activision Blizzard avec ses 3,2 milliards est au pied du podium. Cette entité qui est en train de se faire absorber par Microsoft est très présente sur le marché des jeux mobiles avec ses séries World of Warcraft, Starcraft, Diablo et Call of Duty. Le grand jeu mobile qui s’est distingué pour la firme américaine a été la série Candy Crush Saga, qui a été développée par le fabricant de jeux King, désormais filiale d’AB. Candy Crush Saga est l’un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, avec 3,7 milliards de téléchargements et 8,657 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 2012. Un « banger » absolu qui continue de faire énormément d’argent…

Enfin en n°5 nous allons retrouver CyGames avec 2,3 milliards de recette. Cette compagnie japonaise est la plus grande entreprise de jeux mobiles dans l’archipel avec la sortie du très populaire Uma Musume Pretty Derby. Ce jeu a été le plus téléchargé au Japon en 2021 et a rapporté à Cygames plus de 900 millions de dollars. Pas mal d’autant que ce type de jeu très (trop ?) japonais a peu de chance de s’exporter à l’étranger. Notez que Cygames est aussi à l’origine de Monster Strike ou du très bon Dragalia Lost, développé en collaboration avec Nintendo.