Les 5 meilleurs gadgets pour les routiers en 2023

Vous ne savez pas quel cadeau choisir pour un routier de votre entourage ? Pour vous aider un peu à choisir un gadget sympa et utile, jetez un œil à nos recommandations et vous aurez une idée des objets qui pourraient lui être utiles lors d’un long voyage…

La meilleure option est d’acheter un objet fonctionnel qui lui sera utile lors de son travail ou pendant ses périodes de repos sur Autoline24.fr. Ce cadeau montre que vous vous souciez de lui et fait en sorte qu’il soit utile partout où il doit se rendre.

Où chercher des cadeaux pour un routier ?

Vous pouvez vous rendre dans le garage le plus proche ou dans un marché automobile, mais il existe d’autres options. Par exemple :

consulter des routiers expérimentés ;

demander à un propriétaire de camion que vous connaissez ;

regarder dans les boutiques en ligne.

La dernière option est la plus efficace. Vous trouverez beaucoup d’idées sur Internet, et les conseillers des magasins spécialisés dans les gadgets pour le camion répondront à toutes les questions. Ils vous aideront à choisir le meilleur cadeau pour votre chauffeur.

Les gadgets indispensables pour les longs trajets

Notre top 5 des gadgets pour camion, établi après une enquête auprès de conducteurs expérimentés, comprend ces produits :

Une bague qui vous tient éveillé

Les longs trajets en camion, surtout la nuit, entraînent une baisse de la concentration. S’endormir au volant peut avoir des conséquences dramatiques pour le conducteur et les autres usagers de la route. La bague anti-sommeil fonctionne très simplement : lorsque le conducteur commence à s’endormir, la vibration est activée et un signal sonore aigu est émis.

Caméra de voiture

Le gadget se fixe sur votre pare-brise et enregistre ce qui se passe sur la route dans le champ de vision du conducteur. C’est un moyen pratique d’éviter les problèmes, de prouver l’erreur ou l’oubli de quelqu’un d’autre. Également utile en cas de collision ou d’endommagement du chargement, par exemple en cas de freinage brusque.

Gadgets de cuisine

Le café est le principal « carburant » de tout conducteur. Une machine à café pour voiture est un appareil compact qui fonctionne sur l’allume-cigare, permettant au conducteur de préparer une boisson savoureuse et parfumée à tout moment. Quoi d’autre pourrait être utile lors d’un long voyage ? Un mini réfrigérateur, un réchaud électrique de camping, un thermos ou une grande tasse thermos, un ensemble d’ustensiles de camping et des couverts de qualité fabriqués dans des matériaux pratiques et résistants.

Chargeur sans fil

Un dispositif très utile qui ne nécessite aucun câble et fonctionne sur le principe de l’induction, ce qui facilite grandement la recharge de votre téléphone ou de votre tablette, même dans des conditions extrêmes, loin de toute civilisation. Il faut absolument s’en procurer un pour votre camion.

Navigateur GPS

L’achat d’un système de navigation pour le camion aidera le conducteur à déterminer rapidement le meilleur itinéraire, en tenant compte de toutes les restrictions de tonnage et d’altitude. Il ne se perdra jamais sur le terrain, surtout s’il emprunte un nouvel itinéraire ou se trouve dans un autre pays.

Un gadget décoratif peut également être considéré comme un cadeau. Cela rend l’espace intérieur du véhicule plus unique. Il peut s’agir de la plaque du conducteur, du drapeau de son pays, de sa ville ou de son équipe sportive préférée. Un panneau LED avec le nom ou le logo choisi sur le mur arrière est aussi très original. On peut offrir au conducteur du camion un T-shirt, un calendrier, un chien faisant un signe de tête…

Comment acheter un gadget utile

Cherchez les gadgets dont vous avez besoin sur des sites web de confiance et commandez en ligne. Choisissez uniquement les produits qui feront plaisir et serviront votre conducteur de camion en France ou dans tout autre pays. Passez votre commande, payez l’achat et la livraison et attendez votre marchandise. Offrez un cadeau spécial à quelqu’un qui passe beaucoup de temps au volant. Montrez votre attention et vos soins et on se souviendra de vous avec les mots les plus chaleureux lors des journées les plus froides sur l’autoroute.