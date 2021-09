L’email marketing : un boost pour votre activité sur Internet

En 2021, il est presque inconcevable de ne pas avoir de stratégie d’email marketing lorsqu’on gère un site ou qu’on désire promouvoir un service ou une marque. Une bonne campagne d’emailing peut vous apporter de la visibilité, une notoriété… Et surtout des clients ! Les réseaux sociaux sont une chose, mais la communication via email permet de toucher un public plus large et plus motivé.

Pour promouvoir une marque, un service ou faire connaître un nouveau produit, les réseaux sociaux sont devenus l’étape indispensable : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Mais il y a une solution de communication qui touche de manière bien plus personnelle les gens de 20 à 99 ans : c’est l’email. Il existe tellement de contrôles antispam et antiphishing sur une messagerie, qu’un email qui arrive sur votre boîte aux lettres est forcément quelque chose qui inspire la confiance. C’est d’autant plus vrai que ces messages que les Internautes reçoivent, ils les ont demandés ! En s’inscrivant depuis un site qu’ils ont apprécié ou sur lequel ils ont fait un achat. Et comme 90% des Internautes consultent leur adresse principale au moins une fois par jour, vous profitez d’une visibilité parfaite et vous avez forcément plus de chance d’être lu.

Faire confiance à une plate-forme pro

Une bonne stratégie d’email marketing comprend deux sortes d’envois. Les newsletters communiquent autour de l’actualité de votre entreprise à la manière d’un blog et mettent en avant vos produits : dans quelles circonstances les utiliser, qui les utilisent, etc. Les campagnes d’e-mailing sont là pour pousser les ventes lors d’une promotion ou d’un événement spécial : soldes, anniversaire de la marque, etc. Gérer cette base de données avec tous ces pendants est une tâche colossale et même si vous n’avez que peu de destinataires, les choses peuvent vite changer. Votre site peut prendre rapidement de l’importance et le bouche-à-oreille est un précieux levier. Nous vous déconseillons donc de gérer vos contacts depuis un logiciel “amateur”. C’est absolument contre-productif.

Boostez votre activité avec les services d’une agence digitale ! Cette dernière pourra vous proposer un service d’email marketing, mais aussi des conseils votre votre SEO, la création d’une appli mobile, une solution d’hébergement, netlinking, social selling… Bref, définir une stratégie digitale globale.

L’email marketing permet de cibler les internautes au bon moment, mais aussi de mieux cibler leurs besoins avec des fonctionnalités décisives dans votre activité : des outils de création avec des modèles, des méthodes pour fragmenter votre audience (les personnes intéressées par type de produits, les clients qui ont déjà acheté quelque chose chez vous ou pour les classer par catégorie d’âge), de suivre des statistiques précises sur les ouvertures et les clics, de recueillir des sondages, de faire des concours, etc.

Envois d’emails en masse : des contraintes techniques à surpasser

Il faut aussi penser à la partie technique lorsqu’il s’agit d’envoyer des emails en masse avec les rebonds appelés aussi “soft et hard bounces”. Car il arrive parfois que pour les campagnes d’envergure, les services d’email “bloquent” les arrivées de messages même si elles sont légitimes et légales. Pour éviter ce genre de déconvenues, les services d’email marketing proposent ce qu’on appelle des “IP de chauffe”. Une IP fixe qui va envoyer des emails par petits paquets pour ne pas terrifier les filtres antispam. Une fois que l’IP en question aura la confiance des services qui gèrent la réception des emails, vous pourrez envoyer vos campagnes à 10, 20 ou 100 000 destinataires à la fois sans problème. Car si votre email tombe dans les spams, considérez qu’il ne sera jamais lu.

Il est aussi possible de programmer les emails en fonction du fuseau horaire et même d’envoyer la campagne à des heures différentes en fonction des habitudes de vos abonnés : si X a l’habitude de regarder ses emails tous les jours le matin ou une fois la semaine le samedi, l’email personnalisé sera envoyé au bon moment. C’est un bon moyen de soigner votre délivrabilité et de s’assurer que les campagnes sont “propres”.

La gestion du consentement pour vos contacts

Le consentement est aussi une donnée très importante. Un service d’email marketing permet de gérer les désinscriptions. C’est primordial pour garder des abonnés consentants et ainsi éviter qu’ils ne cliquent sur le signalement spam. Si plusieurs de vos correspondants cliquent sur ce signalement, vous pourriez être bloqué par des centaines ou des milliers de personnes à la fois. Car si vous ne désinscrivez pas une ou plusieurs personnes qui veulent se désengager de votre mailing-list, ils vont immédiatement vous classer dans les spams. Et ce sera pareil pour tous vos autres contacts ayant la même messagerie (Gmail, Hotmail, etc.) C’est pour cela qu’il est très important de faire confiance à un service ayant pignon sur rue pour gérer automatiquement ce genre de choses. Cela vous fera gagner un temps précieux que vous pourrez utiliser à meilleur escient.