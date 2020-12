Lebara, les forfaits pas chers sans engagement avec appels illimités vers 43 pays du monde !

Vous connaissez bien entendu Bouygues, Orange, Free et SFR. Mais est-ce que le nom de Lebara vous dit quelque chose ? Fondé en 2001, cet opérateur mobile a pour principale qualité de proposer des forfaits à bas coût, qui comprennent des appels illimités vers 43 destinations situées un peu partout autour du globe !

En effet, avec un forfait Lebara, vous pourrez appeler sans surcoût et sans limitation vers le Portugal, la Bulgarie, ou encore la Martinique, la République Tchèque, la Grèce, la Malaisie ou bien les États-Unis. À l’heure actuelle, il est quasiment impossible de trouver meilleur rapport qualité-prix.

À titre de comparaison, il faudra débourser 49,99 € par mois chez Orange pour pouvoir appeler en illimité vers le Canada, les États-Unis ou l’Europe. Chez Bouygues, la note s’élèvera à 21,99€ par mois (puis 36,99 € dès la seconde année) pour un forfait incluant les appels vers l’International. Même son de cloche chez SFR, où il faudra se délester de 50 € par mois pour avoir le forfait adéquat pour appeler ses amis en Islande sans avoir peur d’exploser son PEL.

Chez Lebara, pas besoin de vendre un rein. L’offre d’entrée de gamme, qui inclut 10 Go de 4G+, les appels illimités en France et dans 43 destinations à travers le monde, ainsi que les SMS illimités en France, se négocie à 10 € seulement ! On est loin des sommes demandées par les quatre opérateurs français majeurs.

Si vous sentez un peu à l’étroit côté données mobiles, Lebera propose une offre dotée d’une enveloppe de 15 Go de data, toujours avec les appels illimités en France et 43 destinations, le tout pour 15 € par mois. Enfin, les plus « gourmands » en 4G se jetteront vers la dernière offre, avec ses 30 Go de données mobiles, appels illimités France et Monde, le tout pour 20 € par mois seulement !

Vous allez me dire, on est peut-être loin des enveloppes massives d’Orange ou de Bouygues à grands coups de 70, 100 ou 150 Go de data, mais de vous à moi, qui claque vraiment ses 150 Go de 4G dans le mois ? Cerise sur le gâteau, les forfaits Lebera sont sans engagement et sans frais, de fait rien ne vous empêche d’essayer l’un des trois forfaits précédemment cités pendant un mois. Plus non négligeable, vous pouvez garder votre numéro, il suffit de se munir de son numéro RIO (il faut appeler le 3179 pour l’obtenir) et sa carte SIM et d’appeler le service client Lebera pour procéder au transfert. Simple, non ?